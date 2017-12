Los caminantes culpables de todo

Según el propio Kirkman, su idea inicial fue construir una historia sobre "cómo se enfrenta la gente a situaciones extremas" - Los dos primeros volúmenes integrales de «Los Muertos Vivientes», editados por Planeta, ofrece los inicios de esta espectacular novela gráfica

A estas alturas todo el mundo conoce la importante revolución que siguió a la publicación, en 2003, del cómic de Robert Kirkman y Tony Moore. Una vez que Los Muertos Vivientes (The Walking Dead) llegaron a los quioscos, la moda por las tramas zombies comenzó a invadir el planeta al igual que los caminantes que protagonizan las impactantes viñetas de esta excelente novela gráfica. Desde aquellas magníficas películas de George A. Romero de finales de los sesenta no se recordaba una invasión de no vivos tan arrolladora como la provocada por las aventuras de la familia de Rick Grimes y el grupo de supervivientes que le acompaña.

El libro y posterior película Guerra Mundial Z; las series Dead Set, Les Revenants o Z Nation; la comedia Zombieland; los videojuegos Resident Evil (también con su versión en la gran pantalla), Dead Space, Dead Rising o el más amable Plants vs. Zombies; la multitud de eventos como Survival Zombie que se celebran en cada localidad de nuestro país, o la saga de libros del malagueño Carlos Sisí son el resultado del tremendo impacto causado por las historietas de Kirkman, que pensó que el mejor camino para afronta el género era presentar una aventura sin conclusión, en la que el espectador fuesen testigo de los continuos cambios en la vida de los pocos humanos que logran salir airosos del cataclismo zombie. Todo un fenómeno de masas que se vio igualmente impulsado por la serie de la cadena AMC y de la que se acaba de emitir la mitad de su séptima temporada.

El segundo volumen, con las entregas de la 25 a la 48, se centra en el enfrentamiento del grupo de Rick, ahora instalado tras los muros de una cárcel abandonada, con el despiadado Gobernador de Woodbury. Los muertos pasan a un segundo plano: son los vivos lo que no se dejan vivir en paz. Como la vida misma.