Lacqua: de las aulas universitarias a la cabina del DJ

«¿Te gusta la música electrónica? ¿Sueñas con ser DJ profesional? Pues prepárate para triunfar porque llega el primer concurso de DJs universitarios...». Así se presentan los Premios Talenta, que pretenden ser un pequeño gran espaldarazo para todos aquellos universitarios que sueñan desde las cabinas mientras hacen que su público gaste las suelas de sus zapatillas. Su final se celebrará en unos días en Madrid y en ella estará un malagueño, Sergio Passalacqua, conocido en el mundo de la música como DJ Lacqua. Sepamos más de este joven de 23 años que estudia doble grado de Derecho y Administración de Empresas y que se define con dos palabras: creativo y perfeccionista.

«Recuerdo el día que dieron los ganadores. Me levante a las 7 de la mañana y me puse a refrescar la web de los premios repetidamente. Vi que a lo largo del día no salía mi nombre y me puse histérico. Llamé a los responsables y me dijeron que en Madrid era festivo y que no se había actualizado la página. Cuando se refrescó y vi mi nombre no pude estar más contento», recuerda Sergio, quien confiesa que hasta hace poco más de un año componía para él mismo: «Fue mi novia la que me animó a publicar las maquetas».

Tiene otras aficiones como el surf pero la gran pasión de Passalacqua es la música. Además de componer, toca varios instrumentos como la guitarra, el piano. El jóven DJ asegura que sólo ha tomado clases de un instrumento, de la guitarra: «Siempre he pensado que aprender por ti mismo y descubrir cada aspecto por ti es mejor que ir a una clase y que te lo enseñen, ya que te quita la creatividad, la experiencia de descubrirlo tu solo». Y recuerda una experiencia vivida en su primer año de carrera: «Escuché un sonido extraño en una canción de Mika, que me entró curiosidad por los sonidos. Todo esto me llevó a un programa llamado FL Studio y a partir de ahí empecé poco a poco a componer». La curiosidad, siempre la curiosidad como motor.

Y nació DJ Lacqua, que se mueve como pez en el agua entre los sonidos contundentes de la EDM pero con un enfoque más ecléctico e interesante (los curiosos pueden bucear en su canal de YouTube, donde sube contenido creado desde cero por él, comparte sus procesos creativos y muestra sus habilidades como DJ como en su estimulante Autumn Mix). Como discjockey y compositor de tracks es perfectamente consciente de los rasgos actuales de su nicho de mercado: «Ahora un éxito del año pasado puede que ni se recuerde. Ahora se produce y se consume mucho más música que antes, y mucho más rápido; es un sector muy efímero, que cada vez se va actualizando más rápido y en el que la música dura cada vez menos por lo que el ritom de producción ha de ser más alto».

La final de los Premios Talenta es una meta más en una carrera que se prevé larga, entre la ilusión y el realismo. Como dice el propio Sergio Passalacqua: «Hay que vivir con los pies en la tierra pero hay que abrazar las nubes». O sea: el DJ malagueño sabe que se puede vivir de esto, de las noches en las cabinas, pero tampoco se va a quedar en la calle si su aspiración queda malograda: «Es muy dificil abandonar tu vida racional para dedicarte a tus sueños, hay gente que lo consigue y hay quienes no, y de ésos no se habla».