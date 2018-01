Málaga acoge más de 200 rodajes en 2017

El balance de actividad de Málaga Film Office, la oficina municipal de rodajes adscrita al Festival de Málaga, ha sido muy positivo en el pasado año 2017, ya que de los 460 proyectos audiovisuales atendidos, se han realizado 202. En total, se ha tramitado 165 permisos de rodaje en coordinación con las áreas municipales, que se han traducido en una inversión de 2.257.115 euros euros en la ciudad.

Por países y tal y como viene sucediendo desde hace varios años, España fue el más rodó en Málaga –con un total de 145 producciones–, seguido de Reino Unido con 19 y Alemania con 7. El tipo de producción que más se ha rodado en Málaga fueron los cortometrajes (33 producciones), seguidos de los programas de televisión (32). El tercer puesto se lo reparten la foto fija y el vídeo corporativo con 28 producciones cada uno. Fueron las series de televisión las que más inversión dejaron (casi un millón de euros), desbancado a la publicidad de forma excepcional.

Estos rodajes representan un motor de riqueza para la ciudad en sectores como el turístico (hoteles, restaurantes, transportes?), fomentando el empleo (contratación directa de profesionales de la industria audiovisual local), además de contribuir a difundir internacionalmente la imagen de la ciudad.

Entre las producciones rodadas en Málaga en el 2017 destacan los largometrajes nacionales Las pesadillas de Alberto Soto de Miguel Almanza, con Salva Reina, Macarena Gómez, Álex Dógherty, Diana Navarro y Juanma Lara; No Exit de Patricia Parker; Croma 11 de Pablo Matute; A kemarropa de Ezekiel Montes; El berrido de los silencios de Jaime Ordóñez; Entre dos aguas de Isaki La Cuesta y Sin fin de los hermanos Alenda de Producciones Transatlánticas y Solita Films con participación de TVE y Canal Sur TV, cuyos protagonistas son María León y Javier Rey.

Entre los cortometrajes destacan: 50 kilos de nosotros de Ezequiel Montes, La huida de Pablo Ros y Nacho no conduce de Alejandro Marín para la ESCAC Films (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña). También hemos tenido programas de TV nacionales como La báscula, Acapela, Tu cara me suena, Ven a cenar conmigo, Canal Cocina, La aventura del saber y Aquí la tierra para TVE; Bokeron Show y Mujeres a la fuga, y los internacionales Fear Factor India, el inglés Hairy Bikers y los americanos 90 days Fiancé y The Challenge para la MTV.

Entre las series de TV, resalta la nacional Cuerpo de elite (A3Media) con Canco Rodríguez y un cameo con Fran Perea en los alrededores del Pompidou; El Ministerio del Tiempo (TVE) en el Jardín Botánico, e internacionales como Black Mirror (Netflix) en la Prisión Provincial, Genius II (National Geographic), interpretada en algunas escenas por Antonio Banderas y rodada fundamentalmente en el centro histórico de Málaga, además de SKl Milionen Event, The Infiltrator, etc.

Como documentales destacan Conversaciones ajenas de Yolaperdono y el belga Painting After Postmodernism, sobre una exposición artística en el Palacio del Obispo. Entre la publicidad cabe reseñar la foto fija de Selected Home, Scania, Land Rover, Harley Davidson, Jaguar, Triumph Motorcycles Hyundai i30, Gisela, Café Santa Cristina, Olimara, Formula Joven, Foto y Video KTM 200 Duke, y los anuncios publicitarios de Staedtler Monument, Hyundai Kona, 02, lamborghini, ACB, Monarch Airlines y Toys R Us.

Y por último, entre los vídeos corporativos, Sara Baras (Sombras), Cruzcampo La Fábrica, Dry Martina & San Miguel, Metro de Málaga, Maratón 2017, Perita San Miguel o Ryanair Málaga. Como vídeos institucionales, los Juegos Mundiales Trasplantados y ADN Canino, la app Malaguau (ambos para el Área de Medio Ambiente) Intensamente para Turismo Andaluz y el promocional Youtube Influencers.

Entre los videoclips españoles cabe destacar Pablo Alborán con Prometo, Unai Quirós con Conectados, Pez Limon Sound con Ese dolor y Musicómanos y su Adicto a imaginarte.

Muchas de estas producciones están ya subidas al canal de YouTube de Malaga Film Office, donde se pueden visualizar: https://www.youtube.com/user/MalagaFilm0ffice

Como resumen del trabajo realizado desde su creación en septiembre de 2001, Málaga Film Office ha atendido un total de 4.767 proyectos, de los que finalmente se han rodado 2.299 con una inversión económica para la ciudad que supera los 51 millones de euros (51.189.131 euros).