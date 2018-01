Foyone, a la conquista de EEUU

Un nuevo hito para el rapero malagueño Foyone: ha sido seleccionado para participar en el prestigioso South by Southwest Music Conference and Festival (SXSW), un festival que, en su trigésimo cuarta edición, ha convocado a luminarias como Kim Deal, Common o Max Richter. SXSW es una de las citas más prestigiosas del panorama cultural estadounidense, un acontecimiento que aglutina diversos recitales y conferencias de películas, medios interactivos y música, que tienen lugar cada primavera (por lo general en marzo) en Austin, Texas, Estados Unidos.

Foyone es uno de los MCs de la tierra con mayor proyección; por ejemplo, ha girado por México, Perú, Chile, Colombia, Argentina y Uruguay. Antes su terreno era el graffiti, y aunque no elude la crítica ni la denuncia social, no es el eje acostumbrado de los temas de Foyone, el rapero malagueño: sus letras no siempre hablan de este mundo. Le interesa la ciencia ficción, la mecánica cuántica, la filosofía del ocultismo y las teorías de la conspiración; y es lector de autores como Isaac Asimov. Así se entiende que sus versos vayan en muchos casos más allá de la realidad, jugando con símbolos y mensajes ocultos que sus seguidores intentan descifrar.

Su premisa es «cuestionarlo todo y, a la vez, valorar todo como posible», desde las creencias más extendidas a las más minoritarias. De hecho, su verso «Hola, humano, estás hablando con el reptiliano» hizo que el vídeo #RapSinCorte VII se reprodujera más de 5 millones de veces en Youtube.

Estamos hablando de un rapero singular, que se plantea la vida y el arte alejado de competiciones y concursos de egos, capaz de soltar frases como ésta (en una entrevista con 'Hip Hop Life Mag': "No sé lo que hago, pero hago lo que tengo que hacer. En mi locura creo en el destino y que cada uno está aquí por algo, sea o no consciente de ello. Por ejemplo, se dice que si las abejas se extinguiesen al hombre le quedarían cuatro años de vida, eso lo dijo Einstein, creo. Bueno, las abejas seguro que no son conscientes de ello, pero esa inconsciencia no les impide que sean las salvadoras, aunque para ellas lo hagan de manera improvisada".

En octubre del 2017 lanzó su álbum 'Rico sin denuncia', producido por su inseparable Sceno. Se trata, dice Foyone, de "la obra más especial" que ha parido, "una obra con vida propia, de la que nadie es dueño y en la que cada cancion es un mundo esperando que tú, querido oyente, lo descubras y explores". Pues este próximo mes de marzo las gentes de Austin y los muchos, muchísimos ojeadores de talentos que se acercan al SXSW para descubrir los nombres del futuro de la música, el cine y la tecnología podrán adentrarse en el particularísimo universo de un malagueño reflexivo, elocuente y libre.