La productora del filme sobre el Topo de Mijas se defiende: "Será una ficción"

El nuevo filme de Jose Mari Goenaga y Jon Garaño, del equipo de Loreak y Handia, está trayendo cola. Este periódico publicó hace unas semanas que La trinchera infinita versará «parcialmente» sobre el último alcalde republicano de Mijas, Manuel Cortés Quero, un topo oculto en su casa durante más de 30 años después de la Guerra Civil para evitar las represalias franquistas. La familia de Cortés manifestó su indignación por el proyecto, ya que aseguraron que sus responsables (entre ellos, la productora sevillana La Claqueta, que ya relató la peripecia del mijeño en un largometraje documental, 30 años de oscuridad, que sí contó con la supervisión y autorización de los familiares) no se habían puesto en contacto con ellos para levantar el largometraje. «La familia no ha autorizado que se pueda usar la imagen, el nombre o la historia de mi abuelo en ninguna película. Ni de manera parcial ni total. Ni aunque cambien los nombres de mis abuelos, el nombre de Mijas por el de otro pueblo», aseveró María de la Peña Torres, nieta del republicano, quien, incluso, llegó a amenazar con intentar paralizar el proyecto.

La Opinión se puso ayer en contacto con el responsable de La Claqueta, Olmo Figueredo, quien declaró, vía email: «Me gustaría aclarar que La trinchera infinita es un largometraje de ficción que no versa sobre la vida de Manuel Cortés ni de su mujer, aunque esté ambientada en el mismo contexto histórico. Hasta la fecha no hemos realizado comunicación sobre el contenido del proyecto por lo que todas las informaciones que se hayan podido publicar no han emanado de las productoras del proyecto, no están contrastadas y no conocemos el origen de su errónea fuente. No obstante, nos hemos puesto en contacto con los familiares de Manuel Cortés con el único objetivo de transmitirles tranquilidad y no enturbiar así las buenas relaciones mantenidas hasta la fecha».

Lo cierto es que, en una entrevista con Garaño publicada en El Correo, el realizador sí avanzó detalles de su próximo filme: «Se titula La trinchera infinita y cuenta la historia de un topo de la Guerra Civil que estuvo escondido en su casa durante 30 años». En el artículo se asegura: «La cinta se inspira parcialmente [Garaño dixit] en la vida de Manuel Cortés, el último alcalde republicano de Mijas». El propio Figueredo ha compartido en su cuenta personal de Facebook un artículo en que el medio (El blog de cine español) se refería a La trinchera infinita como «una historia, basada en hechos reales, sigue la vida de un topo de la Guerra Civil que permaneció oculto durante 30 años».