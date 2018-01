El próximo papel de Antonio Banderas: Dios

Antonio Banderas no para: además de sus aventuras empresariales (ha entrado a formar parte del accionariado de la bodega El Pimpi y está diseñando un proyecto teatral en el Alameda), sigue sumando compromisos cinematográficos. Rodando su serie sobre Picasso para National Geographic, tiene en diversas fases de producción un biopic del fundador de Lamborghini, una serie sobre el detective cubano Mario Conde, un filme ruso sobre un jugador con superpoderes y la esperada 'Life itself', de Dan Fogelman. Pues ahora se enfrenta a uno de sus papeles más curiosos: el malagueño será Dios y el ex boxeador Mike Tyson, Lucifer, en la cinta 'Devil may care', cuyo rodaje, en Roma, está previsto para el próximo mes de mayo.

Gabriela Tagliavini, directora de 'Cómo cortar a tu patán', se sentará tras la cámara con un guion coescrito entre ella y el mexicano Octavio Marín. La historia, muy singular: aburrido del infierno, Lucifer sube a la tierra para conquistar a una mujer que tiene fama de intachable, inocente y pura, y hasta pedirá ayuda a Dios para lograr su objetivo.

"A Antonio lo contactamos desde el año pasado, pero ahora está filmando la serie sobre Picasso, luego hace otra película... Así que nos dio fechas para finales de mayo. Hay que tener mucha paciencia, pero vale la pena", asegura la directora azteca.

'Devill may care' se encuadra en el género de la comedia, pero con un mensaje para reflexionar después de verla. "Si el mismísimo diablo puede ser perdonado, todos podemos serlo. El mensaje de la película es a cerca del perdón y la trascendencia", explicó Tagliavini a 'El Liberal'.

"Resulta que la película inicia con un Lucifer aburrido en el infierno porque puede comprar a cualquiera con un reality show, a cambio de un poco de fama, pero le dicen algo y se va al cuerpo de un hombre que conoce a una mujer angelical", refiere. "Antonio estará de blanco y Tyson con uñas largas y ojos un poco rojos", describe a los personajes su creadora. Desde luego, la película tiene una pinta de lo más curiosa.