´The Cranberries´, en cinco canciones

El mundo de la música se ha visto sorprendido este lunes con la noticia de la muerte de Dolores O'Riordan, vocalista y líder del grupo irlandés 'The Cranberries', a los 46 años.Tras su formación en 1989, el grupo saltó a la fama internacional con el álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, que se convirtió en un éxito comercial vendiendo más de cinco millones de copias en Estados Unidos. Singles como Dreams tuvieron la 'culpa'.

Linger

El grupo fue uno de los grupos de rock más exitosos de los 90 y vendió más de 14,5 millones de álbumes sólo en los Estados Unidos, mientras que a nivel mundial la cifra asciende a más de 40 millones de discos. También en su debut encontramos otro clásico, Linger.



Zombie

En 1994 lanzan su segundo disco, No Need to Argue, el cual inmediatamente tuvo mucho éxito entre el público llegando a vender más de 16,7 millones de copias. El disco traía sonidos nuevos mezclando en mayor medida el sintetizador con la guitarra. Se trata de su álbum más exitoso y recordado, con temas tan coreados como 'Zombie'.



Time is ticking out

Siguieron después los igualmente reconocidos 'To the faithful departed' (1996) y 'Bury the hatchet' (1999), ambos repletos de canciones que apuntalaron su popularidad, así como una carrera de largo recorrido que pudo en algún momento correr el peligro de convertirles en 'one hit wonders' debido a la enorme difusión de Zombie. Su quinto disco, 'Wake up and smell the coffee' llegaría con el nuevo milenio en 2001 y singles tan pegadizos y tan en la línea tradicional del grupo como 'Time is ticking out'.

Glory

Poco después la banda decidió tomarse un descanso que duró hasta 2009, con sus miembros ocupados en proyectos en solitario, siendo la propia Dolores la que más aceptación tuvo. La reunión de The Cranberries fue muy bien recibida por el público, llenando sus conciertos en grandes pabellones.

En 2017 The Cranberries lanzaron Something else, álbum de covers que cuenta con diez reversiones acústicas de canciones ya lanzadas en álbumes previos, más tres canciones nuevas -The Glory, Rupture y Why- grabadas con la Orquesta de Cámara de Irlanda (Irish Chamber Orchestra) en la Universidad de Limerick.