´Operación Triunfo´ arrasa en Málaga

Casi 5.000 personas acudieron a conocer los ídolos del momento - Desde la cuatro de la madrugada, los seguidores de los «triunfitos» hicieron una cola que daba la vuelta al recinto

El centro comercial Vialia acogió ayer el encuentro de los cuatro exconcursantes de Operación Triunfo, Mireya, Cepeda, Raoul y Ricky, con sus fans. El programa de Televisión Española ha vuelto a la parrilla con fuerza y ha adquirido esa esencia que tuvo en su primera edición, desatando de nuevo el fenómeno fan. Los cuatro triunfitos atendieron a sus seguidores malagueños, posaron en miles de selfies con ellos y firmaron el disco Lo mejor de OT 2017.

El álbum recopilatorio con las mejores canciones de las primeras galas y el disco con los duetos junto a los concursantes de la primera edición que interpegaron en la gala de Navidad han conseguido ser líderes de ventas. Además, el álbum ha conseguido el certificado de disco de oro con más de 20.000 copias vendidas. Este show talent no basa su éxito por el número de espectadores de cada programa sino más bien por el impacto en las redes sociales y los miles de seguidores que tienen sus participantes, y así quedó patente ayer en Málaga.

Desde la cuatro de la madrugada ya había seguidores de los jóvenes cantantes en Vialia haciendo cola para poder ser los primeros en el encuentro con sus ídolos. MediaMark, empresa organizadora del evento, dispuso en la planta baja un escenario donde los artistas pudieron recibir a sus fans. La cola daba la vuelta completa a la parte baja del centro y sólo una hora después de que comenzará la firma, la cola ya llegaba a la calle. Según la organización del evento casi 5.000 personas no quisieron perder la oportunidad única en Málaga de posar y llevarse su disco firmado por Mireya, Cepeda, Roul y Ricky. Silvana, Laura y Lucía son tres amigas que lloraban desconsoladas nada más bajaban de la tarima en la que se habían ubicado a los artistas. «Llevamos aquí desde las seis de la mañana. Cuando llegamos había ya mucha gente y pensábamos que no nos daría tiempo de que nos firmaran y de llevarnos nuestra foto. Somos sobre todo seguidoras de Cepeda, pero no encanta todos», señalaban las chicas todavía muy emocionadas.

El encuentro con los fans estaba programado para que se llevara a cabo de 12.00 a 14.00 horas, pero aún pasadas las 15.00 de la tarde los triunfitos seguían recibiendo a sus incondicionales. «Nos han dicho que se van a quedar hasta que reciban a todo el mundo, no se sí será verdad pero después de las horas que llevamos esperando no poder abrazarlos sería para mí muy decepcionante. Soy un fan absoluto de OT y de Mireya», contaba Sergio Zea, un joven antequerano de 17 años. No sólo llegaron seguidores de la capital también de la provincia.

Desde cualquier rincón del centro comercial se escuchaban los gritos y vítores de los miles de fans de estos cantantes, de fondo sonaba el disco y los allí presentes cantaban junto a ellos. La locura se desataba en el momento de que alguna se levantaba, cantaba o les lanzaba algún gesto cariñoso. « Se ha puesto de pie y me ha enviado un beso, aún no me lo creo. Hoy es el mejor día de mi vida. Además me llevo el disco firmado por ellos», contaba entre lágrimas Silvia Salinas, de 15 años. Entre los vítores, uno de los más repetidos fue la petición de un concierto en Málaga. Una buena idea para la productora, que seguro aprovechará el regreso del fenómeno fan de OT por todo lo alto.

@pepalopezmlg