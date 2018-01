Chris Montez encabeza el cartel del Rockin´ Race de Torremolinos

Llega Febrero, un mes que desde hace muchos años está ligado musical y culturalmente a Torremolinos. La localidad se prepara otro año más para recibir al festival plenamente consolidado e icónico que hace referencia a los sonidos y cultura vintage. El Rockin' Race Jamboree celebrará su vigésimo cuarta edición los próximos días 1, 2, 3 y 4 de febrero. El festival propone un cartel con más de una treintena de artistas entre los que destacan Chris Montez, Wayne Hancock, James Intveld, Kim Lenz, Deke Dickerson, Big Sandy and his fly rite trio, Si Cranstoun y Scotty Baker, entre otros muchos.

Chris Montez vendrá por segunda vez a España y repetirá en el escenario del festival torremolinense. Se puede decir que Chris fue uno de los últimos artistas del rock´n´roll original de los 50´s, aunque su gloria llegaría en realidad a comienzos de los 60´s con el mega-éxito 'Let´s Dance'. Originario de Los Ángeles, Montez tiene bien patentes sus raíces hispanas, no en vano creció escuchando al primer gran rocker hispano Ritchie Valens, el cuál supuso una enorme influencia en su estilo musical. En 1963 Chris debuta en Europa junto a Tommy Roe, concretamente en Liverpool, y para esa ocasión tuvieron como banda telonera nada menos que a The Beatles, que todavía no habían revolucionado el mundo. Montez nunca ha dejado de actuar, en esta edición acude acompañado por Deke Dickerson, asegurando un concierto basado en sus primeros éxitos y recreando el famoso estilo que sería su "marca de la casa" en aquellos primeros 60s

El Rockin' Race Jamboree posee el reconocimiento de ser uno de los festivales internacionales más importantes dentro del calendario en cuanto a sonidos y cultura vintage y retroamericana se refiere. Cada febrero, la Costa Del Sol recibe a los miles de aficionados que viajan hasta Torremolinos exclusivamente para disfrutar del festival. Estos turistas llegan de todas partes del mundo como México, Japón, Australia, Estados Unidos y Europa con un único fin, disfrutar de la programación ofrecida por el festival y pasar unos días de vacaciones en la localidad que durante los 4 días ofrecerá mas de 30 actuaciones en los escenarios con los que cuenta el Rockin' Race Jamboree, cuyo epicentro será, un año más, el Auditorium Municipal Principe de Asturias, en el recinto ferial. Varias de las actividades tendrán lugar en la plaza de La Nogalera, el sábado 3 de febrero a partir de las 12.00 horas, y el domingo 4 de febrero en la Plaza de El Remo de La Carihuela, entre las que se incluye la exhibición de vehículos clásicos americanos pre-65, conciertos y clases de baile.

Además, el encuentro destaca por las sesiones musicales con los mejores DJs nacionales e internacionales, stands bien surtidos con una de las ofertas más completas que existen en nuestro país de discos, ropa o complementos de inspiración retro. El público asistente al evento se caracteriza por el amor a la música y la cultural de todo lo relacionado con los años 40´s, 50´s y 60´s, desde ropa, coches, instrumentos musicales, discos y un sinfín de añadidos que toman como identificación ese estilo de vida.

Durante las 23 ediciones el municipio ha acogido en su escenario a artistas de la talla de Chris Montez, Wanda Jackson, Roddy Jackson, The Bill Haley´s Comets, Johnny Tedesco, Dale Watson, Lee Rocker, El Vez, Bobby Brooks Wilson, Sleepy Labeef, Howlin´ Pelle (The Hives), Big Jay McNeely, Eddy Clearwater, Young Jessie, The Trashmen, Jack Scott, Los Straitjackets, Big Sandy, Hayden Thompson, Robert Gordon, The Collins Kids y asi a más de 380 artistas y bandas internacionales que harán sentir una vuelta al pasado de los 50s.