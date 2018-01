"Los gobiernos han apoyado muy poco la cultura, hasta llegar a puntos asfixiantes"

«En La 2 hacemos un telediario comprometido tanto con el periodismo como con el ciudadano», sostiene

La escritora y periodista Mara Torres presenta esta tarde (19.00 horas) su último libro, 'Los días felices', en Fnac. A través de sus páginas, Torres cuenta la historia de Miguel y de cómo este joven evoluciona en su vida desde los 20 años hasta los 40 años. Torres explica qué significado tiene esta última publicación para ella y cómo está la situación actual tanto en el mundo del periodismo como en el mundo de la literatura en nuestro país.

Por qué cuenta la historia de Miguel cada cinco años?

Se cuentan 20 años de Miguel solo a través de cinco días. Dejando un intervalo de cinco años entre un cumpleaños y otro. Da tiempo a que el lector vea cómo ha ido evolucionando la vida de Miguel. Esta historia hace que nos identifiquemos un poco con nosotros mismos.

¿Qué quiere transmitir con esta novela?

Lo que me dicen los lectores sobre todo es que se sienten identificados con las etapas que vive Miguel. De los 20 a los 40 años todos vivimos situaciones muy intensas en muchos niveles. Por primera vez nos vamos de casa, nos enamoramos, tenemos una relación estable, somos padres, eligen la ciudad donde vivir? Son dos décadas muy intensas por lo que es muy fácil que el lector se sienta muy identificado con la situación vital que vive Miguel.

¿Se siente identificada con Miguel?

No tanto con Miguel como con las circunstancias que le rodean. En este caso lo que hace el lector es empatizar con Miguel. Si él está triste el lector entristece con él, al igual que si está feliz.

¿Qué importancia ha tenido para usted esa etapa de los 20 a los 40 años?

Es un tipo de transformación para cualquier individuo. Con 20 solo queremos dedicarnos a vivir, con ganas de atrapar la vida como sea. Van pasando los años y uno va teniendo ausencias, va dando cambios que acaban siendo definitivos, la vida cambia bastante a partir de esos años. No significa que después no se vuelva a transformar, pero probablemente a partir de los 34 o 35 años es cuando uno se empieza a dar cuenta de que la vida va en serio.

Escritora y periodista, ¿cómo trata el mundo del periodismo en España a la mujer?

Yo creo que la mujer empieza a exigir el puesto que le corresponde dentro de la sociedad y del mundo profesional. Me parece que los movimientos que se están dando en Hollywood a través del caso Weinstein están destapando una forma de actuar que no corresponde solo al mundo de Hollywood sino a cualquier otro ámbito. Yo creo que es una labor de todos conseguir un cambio y creo que debe llevarse a todos los ámbitos, incluido el periodismo.

¿Se producen casos similares al de Weinstein en el mundo de la comunicación?

De momento no ha habido ninguna denuncia, pero yo creo que las mujeres saben que pueden alzar su voz en cualquier situación en las que ellas consideren que se está produciendo acoso.

¿Cuál es la situación actual del periodismo español?

El periodismo ahora mismo goza de buena salud. Hay programas de contenido periodístico y político en todas las cadenas. La gente y los ciudadanos hablan de noticias que contamos los periodistas, participan en los debates que se plantean desde los medios de comunicación... Por supuesto el periodismo siempre puede mejorar y lleva un tiempo intentando buscar su lugar con la llegada de las redes sociales, pero en general me parece que goza de buena salud, aunque sí, se puede hacer mejor.

El Consejo de Informativos de TVE denunció hace unos días que los telediarios minimizan la corrupción del PP. ¿Usted ha experimentado algo similar?

Yo tengo la posibilidad de hablarte del telediario de La 2 Noticias, que no tiene ninguna critica en sus 20 años de existencia, ni por parte del Consejo ni por parte de los ciudadanos. En el caso que me hablas, nosotros abrimos el programa con ese tema y es al que más importancia le dimos. El Consejo estudia todos los informativos de TVE y el nuestro no tiene ninguna crítica. No se puede decir que no se expuso información de este caso ya que desde el informativo de La 2 sí que se hizo. Hacemos un telediario comprometido tanto con el periodismo como con el ciudadano, y los informes lo demuestran.

Volviendo a la literatura, ¿es complicado ser escritor en España?

Es complicado ser escritor, músico, hacer cine, en general, es complicado ser artista. Creo que todo lo relacionado con la creatividad no es fácil. También es verdad que se publica mucho y hay libros de todo tipo. El lector tiene muchas posibilidades de comprar un libro con el que empatizar, ahora, sí que es verdad que no es fácil. La creatividad se apoya desde muy pocas instituciones y los gobiernos han apoyado muy poco la cultura, hasta puntos asfixiantes. No creo que sea fácil ser escritor en España pero, ¿quién dijo que fuera fácil?

¿Cree que se fomenta la cultura desde las aulas?

Me parece un error garrafal que no se apueste por la cultura dede las aulas. La cultura nos hace más críticos con la sociedad y con quienes nos gobiernan. La cultura nos hace más libres y comparto el hecho de que hay intereses en que la ciudadanía no tenga acceso a la cultura. Seguro que hay intereses tras esto, que pretenden que pensemos todos de la misma manera y nos hagamos menos preguntas y precisamente eso es lo que hace la cultura: abrirnos la mente y que nos hagamos preguntas.

¿Considera que hoy día nos hacemos menos preguntas?

Las posibilidades que tenemos ahora son muchas. Las redes sociales, por ejemplo, han multiplicado las posibilidades de que busquemos información, de tener acceso a la cultura y esto es una ventaja. La desventaja es que no es sencillo utilizar tanta información, pero bueno, tenemos que aprender a hacerlo.