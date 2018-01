"Internet no tiene futuro" y otras predicciones erróneas

Son algunos de los inventores o intelectuales más aclamados de la historia. Sus creaciones se han convertido en cosas imprescindibles en nuestras vidas, pero ellos mismo no confiaban en el funcionamiento de sus inventos.

Desde los hermanos Lumière hasta Pascal Nègre, muchos se han atrevido a vaticinar el fracaso de algunos de los más grandes inventos el siglo XX y han errado por completo. Así lo recoge la francesa Anne Queinnec en su libro 'Internet, ça ne marchera jamais', en el que hace una recopilación de las peores predicciones que se hayan hecho jamás.

Queinnec cuenta Yorokubu que se ha divertido mucho recopilando vaticinios. "A lo largo de los años he ido recogiendo citas que me parecían graciosas, pero sin saber lo que quería hacer con ellas. Y entonces, un día, decidí hacer un libro. Para completar lo que tenía, leí muchos otros libros de citas. Y me he inspirado especialmente en el 'Dictionnaire de la bêtise' (Diccionario de la estupidez), de Jean-Claude Carrière. ¡Es una mina de oro! Después clasifiqué las predicciones por temas. Aunque debo decir que tampoco ha supuesto un trabajo enorme, ¡yo misma no he escrito nada. Esto lo he hecho sobre todo para divertirme y para divertir a los demás".

Modestias aparte, al igual que la de sus investigados, la mujer ha unido en un solo tomo los mayores fallos de futurología que se han visto jamás. Estos son algunos de ellos: