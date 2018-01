Serrat y James Blunt, nuevos nombres para el Festival Starlite

Starlite Festival continúa desvelando nuevas confirmaciones para el cartel de su séptima edición. Joan Manuel Serrat, James Blunt y el ilusionista Jorge Blass, se suman a las estrellas ya confirmadas para este verano: Sting, Romeo Santos, Pablo Alborán, Pablo López, David Bisbal, Il Divo, Sara Baras y CantaJuego, del que se confirma su actuación para el 7 de agosto.

Las entradas para James Blunt, Jorge Blass y CantaJuego, se pondrán a la venta el martes 30 de enero, mientras que las de Joan Manuel Serrat estarán disponibles a partir del jueves 1 de febrero.

Joan Manuel Serrat, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, ha elegido Starlite, como parte de su gira 'Mediterráneo Da Capo', sintiendo de cerca el mar al que propone un homenaje, vistiendo así la noche del 8 de agosto de poesía, letras y melodías que son más que canciones, son himnos que no entienden de fronteras: 'Mediterráneo', 'Lucía', 'Barquito de papel' y muchos otros éxitos acompañarán a un amplio repertorio de grandes temas y alguna sorpresa de nueva creación.

James Blunt será otro de los platos fuertes internacionales de este verano en Starlite Festival. Desde que su single 'You are beautiful' se convirtiese en uno de los hits más escuchados de comienzos de siglo, el artista británico se ha consolidado como una de las voces más especiales del pop melódico internacional. Blunt regresa con la presentación de su gira 'The AfterLove Tour', en la que repasa su ya larga carrera incluyendo los nuevos ritmos bailables que están triunfando en las listas internacionales. La cita, el 3 de agosto.