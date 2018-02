Muere Dennis Edwards, vocalista de The Temptations

Dennis Edwards, vocalista del grupo estadounidense The Temptations, ha fallecido este viernes a los 74 años, según ha informado la cadena CBS News, sin detallar la causa de su muerte.

Edwards, que cumplía 75 años este mismo sábado, ha muerto en Chicago, según ha confirmado su familia.

El cantante ingresó en el grupo The Temptations en 1968 y tuvo varios éxitos, entre ellos dos canciones ganadoras de premios Grammy.

The Temptations fue uno de los principales grupos masculinos de la década de los 60 y principios de los 70. Tuvo éxitos tan importantes como 'Cloud nine' y fue uno de los grupos más significativos en la evolución de la música soul.

En los años 80 abandonó el grupo para comenzar una carrera en solitario e ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989. Durante su vida como solista tuvo éxitos tan conocidos como 'Do not look any further' o 'Coolin' out'.