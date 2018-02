La odisea de HAL 9000

Hoy el director y escritor Elio Quiroga analiza a uno de los personajes clave del filme, quizás el tripulante del Discovery, sobre el que más se ha debatido: un sistema informático casi omnisciente

«HAL: I´m afraid. I´m afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. I´m a...fraid. (pausa) Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the H.A.L. plant in Urbana, Illinois on the 12th of January 1992. My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you´d like to hear it I can sing it for you.

Dave Bowman: Yes, I´d like to hear it, HAL. Sing it for me.

HAL: It´s called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer do. I´m half crazy all for the love of you. It won´t be a stylish marriage, I can´t afford a carriage. But you´ll look sweet upon the seat of a bicycle built for two».

(Diálogo original de la desconexión de HAL-9000 a manos de Dave Bowman en 2001: a Space Odyssey)

Mucho y muy largo se ha escrito en los 50 años transcurridos desde su estreno, alrededor de 2001, una odisea del espacio (2001: a space odyssey, 1968). Vista con la distancia que da tiempo, esta obra inauguró una cierta forma de hacer cine de ciencia-ficción que se ha prolongado hasta la actualidad, basada en el rigor científico y en el diseño de producción como elementos primordiales. En cierta medida, 2001 es una obra ahogada por su propio mito. Un filme que quiere ser inefable, pero que parte para ello de tecnologías y conceptos científicos que hacen inteligible el mundo. De alguna manera, la obra de Kubrick encierra en sí misma la íntima contradicción sufrida por la propia ciencia humana a lo largo del siglo pasado, el tiempo en el que comprendimos que el Universo no era aprehensible, que muchas de sus reglas de funcionamiento se apartan de nuestras intuiciones, y se rigen por unos principios aparentemente ajenos a cualquier expectativa. Es el caso de la Mecánica Cuántica o la Teoría de la Relatividad, por poner dos ejemplos.

2001 une en una sola narración ideas místicas, incluso no-ideas, con conceptos científicos, buscando una especie de conclusión no racional, teológica y teleológica, en la que el discurso no es narrativo, sino que se expande como una obra abstracta, creando un conocimiento que se libera de lo racional. Es en muchos sentidos una obra experimental, paradójicamente producida por uno de los estudios más tradicionalistas del viejo Hollywood, la MGM, que, unas décadas atrás, hacía películas de Judy Garland o Mickey Rooney. Al mismo tiempo, era un preludio de lo que vendría luego, la corta era en la que los directores de cine conquistaron la industria del cine norteamericano, pasando de ser meros obreros asalariados casi anónimos a transformarse en cabeza de cartel.

Abundaré en este artículo en el aspecto más tecnológico de la historia que narra, obviando la tesis final, que como tal, está abierta a interpretaciones, pero considero que no es un objeto estrictamente narrativo, sino otra cosa; una propuesta trascendente a la trama tradicional de una película, que convierte a esta obra en algo más cercano al videoarte o a la instalación artística que a una narración estricta.

Como apunte histórico, esta producción, de alto presupuesto para los años sesenta, partió de la intención del director norteamericano de crear una obra magna alrededor del género de la cienciaficción. Eran los años del Proyecto Apolo, y el hombre estaba a punto de pisar la Luna, por lo que la aventura espacial estaba de moda. Kubrick contactó con el escritor Arthur C. Clarke y juntos iniciaron el tratamiento y posterior guión de la película, a partir de un cuento corto de Clarke, titulado The sentinel (El centinela). La película fue realizada con una profusión de medios extraordinaria, y en la confección de sus efectos visuales colaboraron futuros magos de esa técnica, como Douglas Trumbull -quien curiosamente reutilizó en su propia película Naves misteriosas (Silent Running, Douglas Trumbull, 1971) un modelo desechado del planeta Saturno construido para la película de Kubrick, quien prefirió utilizar otro de Júpiter en beneficio de la credibilidad visual-, y se rodó en el espectacular formato Cinerama 70 mm, siendo un fracaso comercial en la época de su estreno, que hizo tambalearse las finanzas de su productora,la Metro-Goldwyn- Mayer, ya entonces en momentos flacos, que desembocarían, unos 20 años más tarde, en una quiebra en toda regla.

2001: una odisea del espacio narra, a grandes rasgos, una epopeya de dimensiones realmente más grandes que la vida: la de la propia Humanidad, guiada por unos misteriosos monolitos negros que parecen estar presentes en momentos de singular importancia en la historia del hombre (la aparición de la inteligencia en los homínidos, la conquista de la Luna), como testigos, casi mojones de un camino, que concluye, en la segunda mitad del metraje, en la misión de la nave Discovery (un navío con metafórica forma de espermatozoide) hacia el planeta Júpiter, en busca de una misteriosa señal electromagnética. Allí, el hombre se encontrará de nuevo con el monolito, y ambos se encaminarán hacia un final que todavía hoy es objeto de encendidas discusiones.



Pero quien me ocupa en este texto es uno de los tripulantes de la nave espacial Discovery, el ordenador autoconsciente HAL-9000 (las siglas HAL son las siguientes en el abecedario a IBM, y acrónimo de Heuristically ALgorithmic computer). HAL no siempre se llamó así. En las versiones más primitivas del guión de Clarke y Kubrick el ordenador se llamaba Athena (Atenea), como la diosa griega de la guerra, la sabiduría y la fertilidad, y era, obviamente, un ente femenino. HAL-9000 (voz de Douglas Rain en la versión original, y de Felipe Peña, en la versión española) es, para muchos, uno de los personajes más importantes de 2001: una odisea del espacio. Porque HAL es, a todos los efectos, o al menos lo remeda, un ser humano, sólo que confinado en el interior de un sistema informático casi omnisciente, dotado de cámaras que cubren prácticamente todo el interior de la nave, que a su vez la controla y conduce hacia su destino, y que además mantiene en hibernación al resto de los tripulantes de la nave en el largo viaje al planeta de la Gran Mancha Roja.

HAL se comunica mediante el lenguaje oral natural con los tripulantes humanos de la Discovery, de una forma absolutamente convencional, algo que es todavía inalcanzable para la moderna Inteligencia Artificial; entiende los giros del lenguaje, y en ningún momento se comporta de la forma estúpida como la que hasta entonces ese tipo de ingenios se habían mostrado en el cine de anticipación. Más al contrario, sugiere poseer una humanidad que en ocasiones parece al espectador casi mayor que la de los propios tripulantes de la nave. Estos, únicamente dos -el resto permanece hibernado, como he comentado antes-, los astronautas David Bowman (Keir Dullea) y Frank Poole (Gary Lockwood), demuestran, a lo largo del viaje, ser dos tipos fríos, bastante desagradables, carentes de curiosidad, y francamente, en ocasiones, hasta más robóticos que el propio HAL.

Es esa humanidad de HAL, quien por cierto añade a la comprensión oral la capacidad de leer los labios, como nos muestra una importante secuencia de la película, lo que más podría interesarnos de la trama narrada en ese segmento de 2001. HAL es conocedor de la misión que lleva a la Discovery a Júpiter, la cual permanece oculta a Bowman y Poole, quienes, por otro lado, se muestran poco o nada interesados en ella. HAL, en cambio, tiene muchas preguntas pendientes sobre la misión, y, en un momento de la película, sabiendo que no debe revelar lo que sabe, pregunta a Bowman sobre ella: las razones de que el resto de la tripulación permanezca hibernada, el por qué de tantas precauciones y silencio. La respuesta de Bowman, más bien inhumana y algo atolondrada, podría ser hasta una ofensa para alguien como HAL, un ser más dotado intelectualmente que los hombres a los que sirve. HAL es un paso evolutivo hacia adelante de la humanidad en forma de ser artificial autoconsciente, que sabe perfectamente que está por encima de sus creadores. Es en cierta medida el heredero del mono Moonwatcher (nombre dado por Clarke en la novelización de la película) que demuestra ser más inteligente que sus congéneres, descubriendo el uso de herramientas en un momento antológico del primer cuarto de la película. HAL es, pues, el humano más inteligente a bordo de la Discovery. Tras esa conversación, HAL desata -o digamos que elige desatarel drama final. Informa al astronauta de un grave fallo en un equipo situado en el exterior de la nave, la Unidad AE35, que éste saldrá a reparar en el espacio vacío, descubriendo entonces que no hay tal error, y quien, a su regreso, conspirará con su compañero para desactivar al ordenador, que, a su parecer, ha cometido un fallo grave en su tarea. La decisión de los astronautas de nuevo no parece demasiado inteligente; deciden apagar al ordenador que lleva casi todo el control de la misión por un simple error de diagnóstico, lo que puede llevar a pensar al espectador si no estaría todo esto planeado por HAL desde el principio. Esta conversación, leída en los labios de los astronautas por HAL, lleva a que éste asesine a todos los tripulantes que permanecen hibernados y, en un trágico paseo espacial, a Poole, quedando finalmente Bowman como único superviviente, quien desconectará al ordenador homicida en una secuencia que podríamos describir como el proceso de una lenta lobotomía, en la que va restando unidades de personalidad, recuerdo, y por ende, ser, a HAL, llevándolo al apagado final en mitad de una canción infantil, lo primero que se le enseñara en la factoría donde fue creado. La muerte de HAL lleva a la activación automática de un mensaje grabado, en el que el Doctor Heywood Floyd (William Sylvester) -a quien hemos conocido en el segundo acto de la películadescribe finalmente la misión a Bowman, quien, en completa soledad, se enfrentará al monolito que le espera en la órbita joviana, concluyendo la parte narrativa de la película e iniciándose la que queda abierta a interpretaciones. HAL, conocedor del objetivo de la misión, servidor de unos humanos que acaso desprecie por su desinterés, y a la vez sabiéndose más dotado que ellos, se convierte en un asesino, elige acabar con las personas a las que sirve. ¿Por qué? La respuesta más trivial, la defensa de su propia integridad ante la posibilidad de una desconexión a manos humanas causada por su error de diagnóstico de la Unidad AE35 puede parecernos incluso trivial, cuando sabemos, como espectadores, de su gran curiosidad sobre el fin de la misión para la que ha sido creado -no olvidemos que HAL forma parte de la Discovery, y a fin de cuentas, ha sido manufacturado por el hombre para llevar a la nave al primer encuentro de la Humanidad con una raza de otro mundo, acaso con el Creador, una de las muchas tesis que la película permite deducir-. Eso nos puede llevar a pensar que HAL sabe más de lo que dice sobre el destino final de la Discovery, y que tal vez sus preguntas al astronauta sean una especie de test, una prueba de capacitación, una batería de cuestiones que le llevarían a decidir finalmente quién es el mejor de los tripulantes -¿él o los humanos?- para encontrarse con quien -o lo que- les espera al final del viaje.



Así, HAL podría ser víctima de la envidia; su ausencia de movilidad puede impedirle tocar al creador, cosa que finalmente Bowman hará. HAL, si bien creación del hombre, hecho a semejanza de éste, es un ser humano confinado en una circuitería, con millones de ojos repartidos por la nave gracias a su sistema de cámaras, y con una capacidad para pensar e imaginar que podría ser mucho mayor que la de cualquier persona. Ese HAL loco y asesino, que sacrifica las vidas de las personas para cuyo cuidado ha sido concebido, ese hijo que asesina a su padre a sabiendas de que es mejor que él, deviene absoluta y finalmente humano. Y es en el momento de su muerte vía desconexión, cuando sus cualidades humanas salen más a flote. Cuando ruega a Dave Bowman que no lo desconecte, agarrándose a la vida mientras el astronauta va eliminando una a una las unidades de memoria del ordenador -que, en forma de cristales, curiosamente tienen la mism forma que el misterioso monolito que centra la trama de la película-. HAL suplica entonces por su vida, sin éxito, mientras su conciencia es eliminada poco a poco, hasta que inicia una regresión a la infancia, en la que empieza a cantar una canción que le enseñó su programador. HAL, al poco, guarda silencio y muere. Y su muerte nos afecta más que la de todos los astronautas, tratados por Kubrick poco menos que como objetos, cuyo cese de funciones vitales hemos visto unos minutos antes a manos de HAL como líneas planas en gráficos de cardiogramas de las pantallas de la nave. Está claro de qué lado está el realizador. Kubrick toma partido por los seres humanos como HAL-9000.