El Siglo de Oro malagueño, recuperado

El archidonense Martín de León y Cárdenas era un veinteañero entre dos mundos: la literatura y la religión. Finalmente, sus ambiciones en el Clero le llevaron a decidir no publicar una novela, 'Historia del Huérfano', que debería haber sido lanzada en 1621. Milagrosamente el manuscrito fue hallado en la Hispanic Society de Nueva York en 1965 y hoy, tantos siglos después, la Fundación José Antonio de Castro lo pone a nuestro alcance. Un pedazo de historia recuperada en forma de libro de aventuras con mucho de crónica de su tiempo. Durante años se creyó que el libro había sido objeto de una maldición: la académico que lo ha editado asegura que le llegaron advertencias al respecto y que tres personas que habían trabajado en él terminaron sufriendo muertes extrañas .

Afortunadamente, la Historia y su estudio sigue deparándonos notas a pie de páginas, descubrimientos y todo tipo de rescates inesperados. Como cuando en 1965 en los casi infinitos archivos de la Hispanic Society de Nueva York apareció un manuscrito del siglo XVII que se creía perdido, incluso maldito, obra de un religioso de Archidona. Hoy, medio siglo después (en realidad, casi 400 años después) 'Historia del huérfano', del archidonense Fray Martín de León y Cárdenas, llega a las librerías, gracias a la Fundación José Antonio de Castro, como un tesoro del inagotable Siglo de Oro.

El libro, narrado en tercera persona, sigue las peripecias de un huérfano granadino de 14 años que viaja a América y que participa en la guerra de conquista del Virreinato de Nueva Granada para, tiempo después, comenzar una carrera eclesial en Lima que le llevará de acá para allá. Tiene mucho del propio autor, que usó el seudónimo Andrés de León para firmar el texto: Martín de León y Cárdenas (Archidona,1585-Palermo, 15 de noviembre de 1655), monje agustino, llegó a ser arzobispo de Palermo los últimos cinco años de su vida. No abunda la información sobre el malagueño, pero el imprescindible libro que José María Vallejo dedicó a su figura nos habla de un hombre culto, elegante, refinado, amigo y mecenas de muchos artistas. Al parecer, fue el propio De León y Cárdenas, entonces un veinteañero, quien decidió no publicar 'Historia del huérfano', prácticamente cuando estaba en imprenta (estaba previsto que se lanzara en 1621): los expertos creen que pudo arrepentirse debido a que podría influir negativamente en su pujante carrera en el clero. Y es que en el libro hay amores, affaires (sexo), batallas y naufragios, curas-soldados, asesinatos, fanfarronerías... De hecho, en el manuscrito rescatado en Nueva York, en uno de los capítulos más oscuros de las peripecias del huérfano faltan dos páginas.

En todo caso, 'Historia del huérfano' es una ventana a una etapa apasionante y controvertida de nuestra historia y a una sociedad, la virreinal, gracias a un testigo de primera mano. Porque el huérfano es una especie de Forrest Gump o Zelig de su época: sin saber muy bien por qué, siempre se encontraba en el lugar preciso y en el momento justo, por lo que, gracias a él, asistimos a episodios históricos tan fundamentales como el asalto de Sir Frances Drake a Puerto Rico. Pero también conocemos las intrigas de la Corte peruana y las condiciones de trabajo en las minas de Bolivia... Todo, con la calidad del cronista que busca la ecuanimidad: «La historia no es blanco o negro, y en la leyenda negra siempre se machaca lo que hacían los españoles, pero esta obra nos da una infinita gama de grises que enriquece la historia», asegura Palacios, quien destaca que De León y Cárdenas utiliza varias páginas de su libro para desmentir que "los criollos fueran incultos". Y es que el archidonense no quería componer aquí una simple novela: introdujo digresiones, recuperó crónicas y estudios históricos de la época para ambientar y contextualizar la trama, para ofrecer una panorámica del Viejo y el Nuevo Mundo, de la España y la América de principios del XVII.

La publicación postrera de 'Historia del huérfano' también tuvo que salvar un singular obstáculo: la supuesta maldición que rodea al libro. Belinda Palacios, la académica peruana al cuidado de la edición, fue advertida en diversas ocasiones: «Cuando empecé a trabajar en este libro, mucha gente me dijo que el libro está maldito y que los que pretendían editarlo terminaban muriendo», recordó recientemente Palacios a The Guardian. Al parecer, tres extraños fallecimientos están vinculados a la novela de Martín de León y Cárdenas: «Un académico murió de una enfermedad rara, otro en un accidente de coche y otro de algo más que no sé exactamente», abundó Palacios. Ella, de momento, sigue viva. Y gracias a su empeño podemos tener entre nosotros, al fin, un pedazo de historia condenada al olvido.