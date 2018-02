Tomatito: "Es importante que la cultura una a los pueblos"

Una vez acabado el acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes, los principales galardonados manifestaron su satisfacción por haber recibido tal reconocimiento. El intérprete José Coronado, que durante la entrega ofreció un divertido discurso en nombre de todos los premiados, se confesó "feliz y orgulloso" de "formar parte de este grupo de artistas que todos valen un potosí". "Todos tienen unas trayectorias maravillosas y que me hayan elegido para formar parte del grupo me llena de alegría", matizó.

El intérprete de No habrá paz para los malvados, que en 2013 recibió el Premio Málaga del Festival de Cine Español, aseguró estar convencido de que el responsable de Cultura, Iñigo Méndez de Vigo, bajará el IVA del sector cinematográfico. En su discurso, no quiso entrar en detalles sobre este asunto porque, según admitió, "no era el momento" y declaró que el ministro "está haciendo un gran trabajo y este año va a ser un año de alegría para el cine español".

Sobre su salud, después de que el pasado año sufriera un infarto, reconoció estar "fenomenal". "Lo que me pasó a mi le ha pasado a mucha más gente y lo que hay que hacer es ser consciente de lo que te ha pasado, cuidarte, hacer tu deporte, ir para adelante y sonreír".

Por su parte, el diseñador de moda Lorenzo Caprile se declaró también "orgulloso" por recibir esta medalla. "Y sobre todo compartirlo con mi equipo, que está en Madrid viéndome. Los que nos dedicamos al trapo si no tenemos un equipo bueno detrás no seríamos nadie", reconocido, al tiempo que valoró poder compartir este reconocimiento con el resto de premiados: "Ha sido como una fiesta en familia".

También se declaró lleno de agradecimiento el guitarrista flamenco José Fernández, Tomatito. "Después de tantos años de carrera que te den premios y sigan dándote premios para mí es lo máximo". El tocaor agregó que "la música lo que hace es amistad". "Creo que es importante que la cultura una a los pueblos", defendió.

La actriz y directora teatral Magüi Mira dijo estar emocionada: "Todo lo que sea sembrar cultura en este lugar del mundo, en este país, como es España... somos unos privilegiados". Apuntó igualmente que "la única manera de seguir creciendo y de no sólo ser uno de los lugares más antiguos de Europa, sino los más punteros, los más contemporáneos, los más justos sólo lo vamos a conseguir con la cultura".

El matador de toros Julián López El Juli también se mostró contento ante los periodistas por este reconocimiento. "Es muy importante y no sólo es a mi trayectoria, también al mundo de la tauromaquia. Me hace sentir orgulloso de una profesión a la que amo, vivo para ella. Es una gran felicidad y una gran noticia para el mundo del toro".

"El mundo del arte, de la cultura, forma parte de nuestro patrimonio, de nuestra identidad como país y sociedad y nos debemos sentir orgullosos", explicó El Juli, destacando que España "es un país en el que hay grandiosos artistas y nosotros, cada uno en nuestro mundo, tenemos la responsabilidad de trasladarlo a todos lados y que la gente se pueda enriquecer de las cosas tan maravillosas que hemos creado". También emocionado se mostró el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo, que reconoció que el acto ha sido "muy emotivo", valorando también las palabras del rey y destacando a "los grandes profesionales" premiados.