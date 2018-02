Wyclef Jean, otra confirmación para el Weekend Beach

El rapero Wyclef Jean, histórico integrante de The Fugees, es una de las nuevas confirmaciones internacionales que junto a la mítica banda de reggae Inner Circle, del Weekend Beach Festival de Torre del Mar para este verano.

Ambos fueron anunciados el pasado domingo por sorpresa en el programa 'Alma de León' de Radio 3 dirigido por Miguel Caamaño. Weekend Beach tiene la fecha exclusiva de festivales en España de Wyclef Jean y la exclusiva en Andalucía para Inner Circle.

Wyclef Jean ha publicado hace poco su nuevo álbum 'Carnival III: The Fall y Rise of a Refugee', un lanzamiento que coincide con el vigésimo aniversario del álbum debut del artista, aclamado por la crítica, The Carnival. Conocido por ser músico pero además actor, productor y político, el rapero haitiano ha trabajado con éxito con artistas como Shakira, Celia Cruz, Eric Clapton, Cypress Hill, Santana y muchos otros.

Inner Circle, la histórica banda de reggae jamaicana cumplen su 50 aniversario y lo celebrarán en el festival torreño. El quinteto, que tiene un logrado Grammy, es uno de los más respetados grupos de reggae con un largo historial de éxitos que se remontan a mediados de los 70.

Pendulum Dj Set han sido uno de los nombres que los weekers han pedido de forma incansable en las redes. Los australianos volverán a machacar los oídos con su potente menú de drum'n'bass y rock electrónico al que nos tienen acostumbrados y lo harán en Torre del Mar.

Los británicos The Toy Dolls, que mantienen su auténtico espíritu febril del punk rock más divertido de los ochenta, también se confirman en este nuevo avance junto a uno de los grupos más solicitados del momento como son la M.O.D.A., que tras un periodo vital, vuelven a los escenarios con su nuevo trabajo. Juanito Makandé, que no para de coleccionar soldout, estará en este aniversario como también lo hará su fiel amigo y compañero del alma, El Canijo de Jerez, tan querido en el festival y esta vez lo harán por separado. Los canarios Locoplaya, con su rap más fresco, joven y gamberro, ofrecerán una de las actuaciones más aclamadas.

En la parte de electrónica se confirma a Cuartero, que estará con ese nuevo sonido definido y muy reconocido que el malagueño ha sabido desarrollar en los últimos años. A él se suman el pop adulterado por los sonidos más techno cachondos de la nueva ola latina que lideran artistas como Meneo, el rock electrónico de The Grooves y el electro house de Gioser.