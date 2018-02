Maestría interpretativa

El Festival de Teatro nos ha presentado Malvados de oro, de Apata Teatro y con Daniel Albaladejo interpretando una variedad de personajes del Siglo de Oro. Toda una experiencia. La elección está en aquellos personajes que han pasado a la historia como los malos. Según teorías, hacer de malo siempre reporta mayor placer al intérprete. Y debe ser cierto. En muchas ocasiones nos identificamos mejor con este tipo por aquello de que él se atreve a hacer lo que ya nos gustaría, nos desahoga y encima ni siquiera nos van a culpar por el delito. Sea como sea, la galería de perversos, ruines, diabólicos y bellacos de la literatura española del Siglo de Oro, no es para tomársela a broma. Los hay realmente tremendos. Y para interpretar esta tipología, para darles una entidad diferenciada, sin caer en lo vulgar, en lo tópico, para hacer un alarde de actor, pero de actor de los de verdad, hay que tener muchos conocimientos. Y así nos lo expresa Daniel Albaladejo en su espectáculo, sin querer decirlo así, pero demostrándolo. Hay un punto didáctico en la función. Lógico, y necesario, a fin de cuentas, quedarnos con la simple imagen no sería tan interesante como conocer la procedencia de los personajes e incluso el método como lo ha encarado. Secretos de un profesional que comparte con el espectador. Y además cargado de simpatía hacia el respetable al que hace partícipe no sólo de sus trucos sino compartiendo escenario. El espectáculo es una espléndida demostración de conocimiento del medio teatral. Y no únicamente por lo que se da a conocer respecto a autores y tramas, sino por la puesta en escena en sí. El lenguaje es imprescindiblemente riguroso, se podría decir que ortodoxo y a la vez toda una lección de cómo debe desarrollarse un espectáculo en vivo sobre un escenario. Un plano de luces bien resuelto que da esa grandiosidad que requiere cada una de las escenas y al mismo tiempo descomprime el efecto cuando volvemos a la realidad y lo humano. Una ambientación con una sencilla pantalla, pero que acompaña a las acciones y crea un efecto escenográfico más que suficiente. Y un saber estar de Daniel Albaladejo que se mueve por el escenario como pez en el agua. Que ocupa cada uno de los espacios multiplicando los metros y sin descanso por el escenario. Y una clase de interpretación de la que se disfruta con deleite. Porque sobre todo es el actor y su dominio lo que marca esta función.