La WWE vuelve a Málaga con sus superstrellas

El "mejor wrestling del mundo" llegará a Málaga el 13 de mayo. "Regresan a España la adrenalina, la acción y la fuerza de la WWE Live y con las superestrellas de RAW que todos esperaban, incluyendo a Roman Reigns, Dean Ambrose, Seth Rollins, Braun Strowman, Finn Balor, Alexa Bliss, Sasha Banks, Asuka, Cesaro, Sheamus y muchos más", anuncian los responsables de la World Wrestling Entertainment, empeñados en traer a sus primeros espadas a nuestro país. Así que, atención, fans de lo que aquí se conoce como Pressing Catch (por el legendario programa de Telecinco, cuando entonces hablábamos de la WWF). La cita, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

El gran atractivo será la presencia de Roman Reigns, junto a John Cena la cara más visible y vendible de ese imperio del entretenimiento que es la WWE. El excomponente de la terna The Shield, ha tumbado en la lona a superestrellas como The Undertaker, The Rock, Triple H y el propio Cena. Hoy en día, este exjugador de fútbol canadiense de raíces samoanas (responde al nombre de Leati Joseph Anoa'i) es sinónimo de peleas espectaculares y mucho, muchísimo negocio a través del marketing de productos relacionados con su personaje.

Últimamente no pasa por su mejor momento: fue vencido recientemente por The Miz en la lucha por el campeonato intercontinental y se ha visto envuelto en una oscura trama de compraventa de esteroides, que le podría llevar a estar suspendido, por segunda vez (la primera, por consumo de Adderall).?

Pero es que los demás integrantes del elenco de luchadores que traerá la WWE a Málaga no son mancos, precisamente: ahí estará Alexa Bliss, la primera mujer en conseguir los campeonatos de Smackdown y Raw, o Asuka, junto a la que Bliss protagonizó un espectacular enfrentamiento este mismo año; o Seth Rollins y Dean Ambrose, precisamente los otros dos integrantes del inolvidable trío The Shield. O sea, lo mejor de lo mejor en este tipo de shows, entre la lucha atlética y el espectáculo puro y duro. Porque, para muchos, estos combates son auténticas minipelículas y episodios de auténticas sagas, historias de largo desarrollo, seguidas con devoción por millones y millones de fans a lo largo y ancho del planeta.

Las entradas, de 20 a 100 euros, ya están disponibles. Este año los fans podrán adquirir junto con su entrada al show (de cualquier precio), un ticket especial adicional, para la Superstar Experience: tan solo un grupo de personas tendrán la posibilidad de conocer a algunas de las superestrellas y disfrutar de un encuentro único y exclusivo. Un meet & greet inolvidable para llevarte el mejor de los recuerdos, con la posibilidad de hablar con ellos, llevarte la foto oficial de tu encuentro y su autógrafo. Podrás adquirir estas entradas durante el proceso de compra de las localidades para el show (entradas limitadas).

Por supuesto, la nómina de luchadores está sujeta a cambios que se podrían producirse debido a lesiones u otros asuntos.