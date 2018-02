30 novelas clásicas que deberías leer al menos una vez en la vida

Con tantas obras literarias que llenan las bibliotecas y nuestras mentes, elegir sólo treinta se convierte en una ardua y subjetiva tarea. Por ello, hemos recurrido al ranking elaborado por los editores de Norwegian Book Club, quienes elaboraron una encuesta a 100 autores de 54 países sobre lo que ellos consideraban "las mejores y más importantes obras en la literatura mundial".

Entre los autores encuestados estuvieron Milan Kundera, Doris Lessing, Seamus Heaney, Salman Rushdie, Wole Soyinka, John Irving, entre otros.

A continuación, te presentamos un listado de 30 novelas, libros que han permanecido intactos e inmutables al paso del tiempo cuya lectura resulta igual de motivadora y adictiva ahora como en el momento en el que fueron concebidas. He aquí algunas de esas 30 novelas clásicas (que aparecen en el ranking completo) que deberías leer al menos una vez en la vida. El orden en el que aparecen no sigue ninguna regla de más a menos importancia. No están todos los que son pero sí son todos los que están. Seguro que los títulos te resultan de lo más familiares... ¿a qué esperas para conocer de primera mano sus argumentos y entresijos?

De la lista elaborada por el centenar de autores de todo el mundo llama la atención que sólo dos de las obras están escritas originalmente en castellano. Estas son nuestro famoso y archiconocido 'Don Quijote', de Miguel de Cervantes y el realismo mágico que Gabriel García Márquez plasmó en 'Cien años de Soledad'.



Las mujeres son minoría en este listado



Otro aspecto a destacar del listado de estos 100 mejores libros de la literatura universal es que la mayoría de los autores son hombres, y las creadoras son minoría, pero no por ello menos importantes. Destacamos las obras de la gran Virginia Woolf, considerada una de las más destacadas figuras del modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. También están las magníficas novelas de la irónica e interesante Jane Austen, de la italiana Elsa Morante o de la ganadora del Nobel de Literatura, Doris Lessing.

La magia de estas novelas clásicas te está esperando. Cada una de ellas esconde un misterio, que ansiosamente querrás descubrir a través de sus páginas y palabras. Déjate hechizar por las letras, tan cuidadosamente escritas por sus autores. Libros hechos con gran esfuerzo, dedicación y algún ingrediente secreto más que te mantendrá enganchada hasta el último capítulo, la última palabra, la última sílaba.

Descubre maravillosos tesoros de la literatura universal. Foto: Getty