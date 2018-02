La diseñadora Mercedes Montosa presenta su colección en solitario

La diseñadora Mercedes Montosa Ruiz presenta su primera exposición de trajes de flamenca en solitario como única socia de la empresa El Abanico Artesanía. El certamen tendrá lugar este sábado 10 de febrero a las 19.00 horas en la Hacienda Nadales. Los modelos siguen la misma esencia de otras colecciones donde predominan los estampados de lunares, flores y encajes.

La exposición de su nuevo proyecto 'La Voz de Mi Alma' contará con 70 diseños diferentes divididos entre pase infantil y de señora. En la presentación desfilarán 19 modelos mayores y 14 niñas. Se han elegido las participantes que coincidían más con la imagen de la empresa en el mercado. Aunque es su primer proyecto en solitario, la diseñora destacará de nuevo colores como el negro, el rojo o el blanco en los trajes de flamenca.

Al evento asistirán alrededor de 250 personas gracias a las invitaciones que se han repartido y a las entradas que se pueden comprar todavía, aunque ya quedan muy pocas, en el taller de El Abanico. Tras el desfile, que está previsto que dure unas dos horas, los asistentes podrán disfrutar de un cóctel. Entre los participantes destaca el presentador Domi del Postigo, que conducirá la nueva exposición.

Por ahora no tienen previstas más exposiciones, aunque no descartan alguna próximamente debido a la rápidez con la que ha llevado a cabo la nueva colección. Mercedes Montosa y su equipo han tardado dos meses en diseñar los modelos, confeccionar los trajes de flamenca y exponerlos al público. No obstante, hay que tener en cuenta que todas las piezas se realizan de manera artesanal en el taller de El Abanico, lo que supone un gran esfuerzo para el equipo.

La Hacienda Nadales ha sido el lugar escogido por la diseñadora, ya que su principal objetivo era presentar su nueva colección con un pase privado y algunas entradas para las personas interesadas por el mundo del flamenco. Por este motivo, todos los seguidores de Montosa y los apasionados de este tipo de trajes podrán asistir este sábado al desfile comprando las entradas en el taller de la empresa en Vélez-Málaga (Plaza de las Carmelitas, 6) por un precio de 15 euros.