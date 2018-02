Efecto Mariposa vuelven con las guitarras cargadas

Efecto Mariposa están de vuelta. Eran un trío y ahora son un dúo. La banda malagueña ha necesitado cuatro años para redefinirse y presentar su nueva realidad sin la compañía del batería Alfredo Baón. No es el único cambio: ahora ya no forman parte de la nómina de Warner y han fichado por Sony. Respecto a su sonido, siguen en la línea de sus trabajos con mayor presencia de guitarras. Hace unos días lanzaron el single ¿Qué me está pasando?, adelanto del que será su octavo trabajo discográfico.

«¿Qué me está pasando? / Que no consigo comprenderme /Solo sé que no sé nada /Todo está cambiando /Inventémonos una solución», dice la letra de este nuevo tema que habla, precisamente, de las heridas que producen los cambios, y en el que la guitarra del malagueño Julio García tiene un destacado protagonismo.

«Millones de gracias por todos los mensajes tan bonitos que nos estáis mandando», publicaban Susana Alva y Frasco G. Ridgway en su cuenta de Instagram tras recibir las primeras reacciones sobre este tema, que viene acompañado de su correspondiente vídeo.



Su nuevo disco está siendo grabado con el productor Bori Alarcón, ganador de Premios Grammy y Premios Ondas con diferentes proyectos en España, con quien ya habían trabajado anteriormente en dos de sus anteriores discos. En 2005, Efecto Mariposa logró el récord de permanencia en listas de radio con su single No me crees, y tuvieron otro enorme reconocimiento por su versión del clásico El Mundo de Jimmy Fontana. Otro de sus temas, Por quererte, sería Premio 40 a la Mejor Canción del Año en 2009. Los malagueños, que iniciaron su trayectoria en Fuengirola como Juggle Jazz, formación centrada en los sonidos funk, son hoy uno de los principales exponentes del pop actual de nuestro país.