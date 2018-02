"Priscilla", un trabajo a lo grande

Título: ´Priscilla, reina del desierto. El musical´

Compañía: Som Produce

Autor: Stephan Elliott & Allan Scott

Dirección: Simon Phillips

Intervienen: Armando Pita, Jaime Zatarain, Christian Escudero, Frank López, entre otros

´Priscilla, reina del desierto. El musical´ ocupa las tablas del Teatro cervantes dentro de la programación del Festival de Teatro de Málaga. Por lo llamativo y el número de días que está en cartel se podría decir que es como el cierre, el broche de oro, del festival. Ese espectáculo que sin menoscabo de su calidad va a proporcionar un buen número de espectadores a las estadísticas finales. Hay que compensar la media porque, aunque es más que evidente que la media es buena, también es cierto que algunos otros espectáculos más ´independientes´ se han presentado con el patio de butacas muy vacío. Por supuesto tiran más los que traen algún nombre popular. Y eso lo saben bien desde las oficinas del festival y por eso han marcado esta línea.

Pero independientemente de esto último ´Priscilla, reina del desierto. El musical´ es un gran espectáculo. Grande por el número de actores que hay en el reparto. Grande por la gran producción que hay detrás. Grande por la grandiosidad de su puesta en escena. Y es que es lo que se requiere para este estilo de musical. Lo grande. Puede que no sea conveniente compararlo con la película de la que se origina porque, aunque ambos son buenos espectáculos, cada uno tiene su aquel. No vaya a buscar en el musical profundidades en los personajes. Y no vaya a buscar en la película más música de la que trae. Pero eso sí, se encontrará con un importante trabajo en ambos casos.

Los actores que intervienen en el musical, el cuerpo de baile, todos los intérpretes vienen de una selección rigurosa de profesionales de primera. Y eso se nota y se agradece. Magistrales en algunos casos. Armando Pita logra concentrar la atención del espectador en su personaje de Bernadette de un modo especial. Aunque también es cierto que parece que el libreto ha tomado a este personaje como protagonista de la historia. Pero magníficamente acompañado por un elenco bien nutrido en el que destacan por supuesto el trío del que forman parte, Jaime Zatarain como Tick, y al menos en Málaga, Christian Escudero como Felicia. Inmersos en in viaje por el desierto australiano viven una aventura plagada de inconvenientes que les lleva a un final emocional y con sorpresa. Se desarrolla así todo un universo coreográfico y los temas musicales ambientados con una gracia y simpatía considerables, y con un magnífico conocimiento del espacio escénico, que es de lo más destacado de la puesta en escena. Un trabajo a lo grande para que los espectadores se lo pasen en grande.