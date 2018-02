Definamos los límites del arte pero también los del patrimonio

Una publicación compartida de Fernando Francés (@ferfrances) el May 22, 2017 at 2:19 PDT

Algunas consideraciones en torno a la instalación de piezas de Invader en lugares que son Bien de Interés Cultural y su posterior persecución judicial.

01 Una invasión «sin límites»

«La elección de los lugares para la invasión es un proceso muy largo en el que estudio el paisaje urbano y añado algo nuevo. No tengo límites en mis invasiones», Invader dixit. Estupendo: curiosamente de las piezas que hay en Málaga ninguna se ha instalado en la fachada del Ayuntamiento, con lo mono que habría quedado un marcianito ahí, al lado de la puerta consistorial, o, mejor, junto a la ventana del despacho del alcalde, Francisco de la Torre. Así que, caballero, límites, límites... alguno sí tiene.

02 Un regalo sin ticket regalo

Otra frase del artista: «No veo lo que hago como un acto vandálico sino como un regalo a la ciudad». Un regalo ya no sin ticket regalo (si no te gusta, te fastidias y no lo puedes cambiar) sino que, encima, lo tienes que usar: imagina que un conocido tuyo que en realidad te conoce cero te regala una camisa hawaiana que tienes que ponerte todos los días. O, ahora que están tan de moda, una de esas experiencias, que, en este caso, consista en que te duerman con cloroformo y te tatúen un dibujo supercool que llevarás en tu piel forever and ever: que sí, que está genial el tatoo pero, oye, que no lo querías, y para quitártelo vas a tener que hacer algo más que rascar. ¡Y ni siquiera era tu cumpleaños!

Hace años, cuando vio cómo muchos se llevaban de las paredes sin permiso sus obras para venderlas al mejor postor, Invader empezó a utilizar su actual modus operandi, que dificulta notablemente la erradicación de su pieza del muro; él dice que para que no se pervirtiera la esencia del street art (he´s not in it for the money), pero me imagino que ver cómo arrancaban lo suyo le jodería un rato. Ay.

En lo que sí estoy de acuerdo con Invader es en que él no es el responsable de delimitar lo que es vandalismo y lo que no (aunque reconoce que el 99% de sus piezas son «ilegales»). En ese sentido, le honra no escudarse en lo de la libertad de expresión y de creación, que es algo que siempre queda estupendamente a la hora de hablar de arte (aunque aquí peroramos, más bien, de su exhibición); que ya se sabe que poner cotos en este ámbito sirve para que rápido te granjees adjetivos y apodos del campo semántico del conservadurismo y el facherío. Así que es el propio artista el que nos conmina a que desde otras instancias desmadejemos el asunto.

04 Sorprendentes defensores

En este sentido, me resulta sorprendente la defensa desde la intelligentsia de la flamenca de Invader, su pieza más controvertida, por estar instalada en una pared del Palacio Episcopal. Primero, porque nos reduce, una vez más, al icono del flamenqueo y aledaños (¿por qué no un torero? Ah no, que Invader es vegetariano... «¡Pongamos marcianos con abanicos!» Los hay) y la cosa parece más bien la señalización de una tienda de souvenirs que arte en sí. Y, segundo, porque desde este sector explican la validez e interés de su existencia en el gran número de flashes que atrae de los turistas. ¡Lo esgrimen los mismos que hablan de que el Centro Histórico se ha convertido en un parque temático de guiris y tapeo!

05 No seríamos los únicos «catetos»

Si la cosa es, una vez más, no quedar como catetos ante el mundo (la gran preocupacion de mucha gente bien leída de esta ciudad), no pasa nada: a Invader lo detuvieron en Los Ángeles y en Newcastle, ciudades que suenan más modernas y guays.

06 Bien de Interés Cultural para todo

Lo que sí es cierto es que como Bien de Interés Cultural que es el Palacio Episcopal ha sufrido a lo largo de muchos años intervenciones bastante más cutres que las del artista callejero: paseos recientes por la calle Santa María han servido para ver manojos de cableados, obras a tope y sin mallas protectoras en edificios colindantes... Vamos, auténticos primores. Y en ese momento no se actuó, ni se demostró lo mucho que nos importa nuestro patrimonio. Puede que tengamos que ponerle límites al arte urbano pero también aclararnos con el concepto de patrimonio y defenderlo en consecuencia.

07 No nos han hecho un favor

Quizás sea un prejuicio pero cuando un artista callejero se alía con un galerista, gestor cultural o un responsable institucional la cosa me empieza a oler regulera. Porque comienzan a entrar euros en juego y la supuesta impolutez del asunto (el objetivo del francés es decontextualizar el arte, liberarlo de su elitismo y llevarlo a la calle, para la contemplación gratuita de todo el mundo: precioso, suena estupendo) queda en entredicho. Que sí, que siempre argumentarán que ese dinero va a un fondo con que financiar próximas intervenciones, pero, qué quieren que les diga, el que haya visto Exit through the gift shop (donde, por cierto, Invader tiene una aparición) convendrá conmigo en que en la escena del street art hay mucho, muchísimo postureo para tapar lo que simple y llanamente es capitalismo guay.



Total, que no, que no nos han hecho un favor Invader ni Fernando Francés, aunque se empeñen en hacernos creer lo contrario. Bueno, sí que podrían hacernos un favor: el de coger una pala... y a rascar.