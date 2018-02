El Kanka adelanta su nuevo trabajo

El malagueño El Kanka acaba de lanzar el primer adelanto de su nuevo álbum, 'El arte de saltar'. Se trata de 'Sí que puedes', un positivo y contagioso tema de folk mecido por un ritmo de reggae suave y que cuenta con un precioso videoclip animado protagonizado por diversos componentes de la fauna maurina.



'Sí que puedes' ofrece pistas de los nuevos senderos del cantautor, quien ya avanzó hace unos meses que su disco sería "aunque suene a tópico, más maduro": "Ya han pasado dos años del segundo y cinco del primero, y me veo con 35 años y con ganas de decir más cosas. En los dos anteriores me mojaba más en otros asuntos más personales. Me soltaba más en cuanto a mis sentimientos. Pero este será un poco más social, con un poco de maldad inclusive, donde a veces me pongo un poco más serio en muchos sentidos". 'El arte de saltar' se publicará el 23 de febrero.



"Tras estos años de carrera, mi proyecto ya está un poco más reconocido y como pretendo llevar una carrera más larga eso se nota en las letras y composiciones. Yo creo que va a ser mi mejor disco, aunque otra cosa es cómo la gente lo reciba", asegura El Kanka, quien dice haberse atrevido con "tres o cuatro temas muy distintos", en los que ha estado "elaborando estilos" con los que no había trabajado hasta ahora. "Ha sido estar jugando un poco con todo", resume.



'El arte de saltar' seguirá ahondando en ese nuevo concepto de cantautor que el malagueño ha ayudado a definir: «El concepto ha cambiado mucho pero sigue estando el estigma. Tú le dices a un chaval joven vamos a ver a un cantautor y se pone a la defensiva porque piensa que es algo que aburre a las ovejas. Pero hay un movimiento que hemos empezado gente más joven, por ejemplo con Rozalén o El niño de la hipoteca o Juanito Makandé», explica. Añade a este respecto que tanto ellos como él son cantautores porque cuidan «mucho que encajen la letra y la música», pero sin tener un «perfil tan lírico y poético como Ismael Serrano o Silvio Rodríguez». «Son canciones más desenfadadas y modernas, algo que a mi personalmente me ha llevado a la fusión, que creo que tiene también mucho sentido hoy en día porque se tiene acceso a mucha música de todo el mundo».





Sí Que Puedes by El Kanka on VEVO.