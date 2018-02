Los mejores festivales de música 2018

Es un ejercicio imposible tratar de condensarlos todos, obviamente, y además cada cual tendrá sus favoritos según sus gustos. Pero vamos a intentar al menos destacar los quince festivales más potentes, esos de los que todos hablan aunque se celebren a miles de kilómetros. Vaya por delante que en España, tenemos alguno de los mejores festivales del planeta, pero veamos lo que sucede fuera de nuestras fronteras.



Coachella, California, Estados Unidos

Roskilde, Dinamarca

NOS Alive, Portugal

Tomorrowland, Béliga

Sziget, Hungría

Rock in Rio, Portugal

Roch Werchter, Bélgica

Fuji, Japón

Isle of Wight, Inglaterra

Wacken Open Air, Alemania

Download Donnington, Inglaterra

Hellfest, Francia

Bonnaroo, Tennessee, Estados Unidos

Firefly, Dover, Estados Unidos

LollaPalooza, Chicago, Estados Unidos

Dos fines de semana,. Doblete para todos en el Empire Polo Club de Indio, por donde pasarán este añoSt Vincent, The War on Drugs, Haim, Tyler The Creator, David Byrne, Alt-J, Post Malone, Eminem, Beyoncé, Migos, Odesza, Portugal The Man o A Perfect Circle.. Un montón de días con un cartel interminable comandado por, entre otros muchísimos que aún quedan por anunciar.El NOS Alive de Lisboa siempre está repleto de españoles. No es para menos, pues esteaño proponenQueens of the Stone Age, The National, Two Door Cinema Club,Jack White o Franz FerdinandCasi todos estos pasarán por España también, pero escaparse a Portugal siempre mola.Los dos últimos fines de semana de julio Bélgica se convierte en capital de la música electrónica gracias a ese sueño onírico festivo que es Tomorrowland. Por allí pasaránBonzai All Stars, Don Diablo, Tiësto, Martin Garrix, Steve Aoki y prácticamente cualquier dj que se te ocurra. No es de extrañar que ya se hayan vendido todas las entradas.Del 8 al 15 de agosto en Budapest, conLiam Gallagher, Lykke Li, Parov Stelar, Kygo, Bastille, Kaleo, Zara Larsson o The Kooks.Ojito con Lisboa, porque también tendrá este año otra edición de Rock in Rio, nada menos que conBastille y Haim. Y aún faltan más artistas por confirmar. La cita,os dos últimos fines de semana de junio.La localidad belga de Werchter tendrá del 5 al 8 de julio toda una invasión de estrellas comoPearl Jam, Nick Cave, Jack White, Stereophonics o The Script.El japonés Fuji Festival es otro clásico y este añose celebrará del 27 al 29 de julio. Contará conN.E.R.D., Skrillex, Vampire Weekend, Chvrches, MGMT o James Bay. Y su cartel aún tiene que crecer.El cincuenta aniversario del Isle of Wight Festival tira de clasicismo cona los que hay que sumar aThe Script, Van Morrison, Liam Gallagher, James Bay y Blossoms. Pronto más nombres para este clásico británico del 21 al 24 de junio (que gana protagonismo por el año sabático de Glastonbury).El alemán Wacken Open Air regresará del 2 al 4 de agosto con toneladas de heavy metal y rock duro. ConMr Big, Sepultura, Steel Panther, Children of Bodom o Dokken.La sede original del Download Festival vuelve a la carga del 8 al 10 de junio con todo el músculo imaginable en Donnington Park.Black Stone Cherry, Marilyn Manson, Volbeat, Shinedown y Thunder son sus principales reclamos (muchos de ellos estarán en la franquicia madrileña).Francia cuenta con el poderosísimo Hellfest, que este año será del22 al 24 de junio y que tendrá a INightwish, Megadeth, Limp Bizkit y muchos más.Del 7 al 10 de junio en Manchester (Tennessee, Estados Unidos) a un montón de peña. A saber:Bassnectar, Bon Iver, Paramore, Kaskade, Khalid, Sheryl Crow, Dua Lipa... y la letra ya se va haciendo pequeña.El Firefly Festival de Dover (Estados Unidos) ha entrado con fuerza en 2018 al tener aEl resto es igualmente potente, pero queda ensombrecido por ese póker indudablemente ganador.Lollapalooza es la marca festivalera más grande del mundo con franquicias en todo el planeta. La de Chicago es la original pero aún no tiene cartel para este año. Sí lo tienen las de, con nombres comoImagine Dragons, Lana del Rey, The Killers... En París estarán en julio Depeche Mode, Gorillaz, Travis Scott... Y aún tenemos que descubrir qué encontraremos en Berlín en septiembre.