´Viva Broadway´ y ´Music has no limits´: apuestas musicales del Cervantes

Los espectáculos Music Has No Limits y Viva Broadway llegan al Teatro Cervantes el sábado 7 y el domingo 8 de abril, respectivamente. Ayer se pusieron a la venta las entradas para las dos funciones que tendrán lugar el domingo (Viva Broadway) y en cuyo espectáculo se recoge, en 25 números, lo mejor del circuito neoyorkino. Music Has No Limits también contará con dos pases el día 8 de abril, a las 18.00 horas y a las 21.00 horas. Este show audiovisual, que regresa a Málaga tras su visita el pasado mes de marzo de 2017, fusiona ópera, rock, house, música clásica, dance, góspel y jazz bajo el concepto de «la playlist de tu vida». Así, un elenco de instrumentistas y expertos DJ reinterpretan en un gran espectáculo los grandes éxitos de Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, Guns N´Roses o The Police, entre los que pasean Puccini, Bach y otros autores clásicos. «La música es el hilo conductor de una puesta en escena inédita hasta ahora donde interactúan efectos, luces, imágenes, voces, ritmos y sorpresas», aseguran desde el Cervantes.