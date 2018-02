Estopa y Charles Aznavour regresan a Starlite

Starlite Festival anuncia nuevas confirmaciones. Estopa y Charles Aznavour, dos artistas que ya han visitado el festival marbellí en otras ocasiones y que se suman así a la nómina de artista que este verano pasarán por la cantera de Nagüelles, entre los que destacan Sting, Romeo Santos, James Blunt, Pablo Alborán, Serrat, Pablo López, Taburete, David Bisbal, Il Divo y Sara Baras. Los hermanos Muñoz mostrarán su rumba roquera el 21 de agosto, mientra que el cantante francés lo hará el 14 de julio. Las entradas para estos dos recitales saldrán a la venta el próximo 20 de febrero a las 10.00 horas.

Con más de 100 millones de discos vendidos y más de 1.200 canciones en su extensa discografía, Charles Aznavour pertenece a ese reducido grupo de grandes estrellas de todos los tiempos, no sólo por sus maravillosas interpretaciones, sino porque sus canciones han sido versionadas por los más grandes artistas internacionales. Su número 1 'She' fue uno de los temas principales de la banda sonora de 'Notting Hill', manteniéndolo en los primeros puestos de las listas de todo el mundo durante semanas, pero además cuenta con grandes clásicos como 'La Bohéme' o 'What makes a man', los cuales, gracias a su sonado éxito, ha interpretado en varios idiomas. En el año 2017 se convirtió en el primer intérprete y compositor francés en contar con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Charles Aznavour regresa a Starlite para cautivar al público con su elegancia y delicadeza. Una noche excepcional para los amantes de la música.

Por su parte, Estopa, se ha ganado gracias a sus pegadizas letras, su ritmo alegre y su inconfundible personalidad, el cariño del público y de sus compañeros de profesión. Precursores, creadores y máximos exponentes de su ya reconocida mundialmente rumba rock, los hermanos Muñoz llenarán el Auditorio de su contagiosa energía una vez más, con su rumba de alma rockera. Desde sus éxitos más canallas hasta sus composiciones más delicadas, un recorrido esencial por las canciones que han hecho de Estopa un referente nacional en el mundo. Una noche para disfrutar de ese estilo tan único, original y propio que sólo Estopa puede ofrecer coreando títulos como 'Pastillas para dormir', 'Como Camarón' o 'Vino tinto'.

Starlite Festival continúa en la línea del éxito gracias a su apuesta por los mejores artistas nacionales e internacionales en su programación. Sus 45 días de conciertos y espectáculos hacen que este festival posea la oferta más completa, y con opciones para todos los gustos. Música nacional, internacional, danza, magia y también opciones para los más pequeños, poco a poco se va desvelando el cartel de Starlite Festival 2018 y, la variedad y calidad de sus artistas vuelven a ser el punto diferencial de esta edición. Su acústica excelente y la cercanía con el artista, son dos de sus señas de identidad, junto con la variada oferta gastronómica y la posibilidad de construir una experiencia completa como valor añadido. El reducido aforo de su imponente escenario y el buen ritmo de ventas de los artistas ya confirmados, demuestran, que Starlite es mucho más que un festival, avalado por quienes lo eligen como el lugar para vivir una experiencia inolvidable.