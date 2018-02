Fergie la lía con su polémica interpretación del himno de EEUU

Fergie la ha liado a base de bien con su polémica interpretación del himno de Estados Unidos en el partido de las estrellas de la NBA en la noche de este domingo. La cantante propuso una versión jazzística del clásico The Star-Spangled Banner que causó controversia tanto en la misma cancha, como en las redes sociales.



Muchos de los jugadores hicieron las delicias de los telespectadores con sus caras durante la actuación de Fergie, que también dejó sin palabras a rostros populares como Jimmy Kimmel o Chance 'the Rapper'.



Lo acontecido en el Staples Center de Los Angeles, tuvo réplica inmediata en Twitter, donde no pocos usuarios aseguraban que esta había sido la peor interpretación de la historia del himno estadounidense.



A continuación, la actuación de Fergie y algunas de las reacciones.









Literally dying at these reactions. Fergie with the worst rendition ever. Embiid ?????? pic.twitter.com/ociAsWf0LC — Isaac Harris (@IsaacLHarris) 19 de febrero de 2018