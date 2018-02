Archivada la investigación a Francés por sus contratos con el MAD y el MAUS

La Fiscalía ha archivado las diligencias abiertas para investigar la adjudicación al empresario Fernando Francés, director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga, de la gestión del programa Málaga Arte Urbano del Soho (MAUS) y el Museo Provincial de la Diputación en Antequera (MAD), informa la Cadena Ser.

El Ministerio Público no observa indicios de delito en ninguna de las dos contrataciones. Recordemos que el fiscal jefe provincial, Juan Carlos López Caballero, solicitó el pasado 24 de octubre a la Diputación una «copia del expediente de contratación relativo a la adjudicación de la gestión del MAD» como parte de las diligencias preprocesales abiertas. Tal y como ya informó este diario, la gestión privada del museo antequerano se adjudicó a través de un concurso público al que únicamente se presentó la citada empresa de Francés, que en primera instancia no prosperó al «no ajustarse al pliego». Tras rechazar la primera propuesta del empresario, en la que se negaba a pagar el teléfono, internet, la limpieza o los catálogos del museo, el ente supramunicipal convocó un segundo concurso, pasando a asumir estos gastos. De esta segunda convocatoria, que el PSOE califica como «un supuesto traje a medida», salió el contrato que ha investigado la Fiscalía. ¿Su conclusión? El hecho de que Francés diera a entender con antelación que iba a ser el adjudicatario no indica trato de favor del organismo a la empresa del director del CAC.

En cuanto al programa Málaga Arte Urbano en el Soho, en 2013 y 2015, la Fiscalía zanja que la contratación se hizo por parte del Ayuntamiento de Málaga mediante un procedimiento de contratación abierto sin que se aprecie indicio de delito. Tampoco ve delito la fiscalía el hecho de que en 2015 una de las empresas subcontratadas por Francés para el MAUS fueran de su propiedad o que contratara a su hijo como comisario de arte urbano.

Al director del CAC Málaga le queda un frente judicial a propósito de los controvertidos mosaicos que el artista urbano Invader colocó en diversos edificios que son Bien de Interés Cultural de la capital. La Fiscalía de Medio Ambiente ha anunciado que se querellará contra Francés, a quien considera colaborador del creador francés, por un delito contra el patrimonio.