Sale a la luz una canción inédita de Amy Winehouse

Tras la muerte de Amy Winehouse en 2011, la discográfica decidió destruir la mayoría de las demos de la artista británica para evitar que se hiciera un disco póstumo. Por suerte, el compositor y músico Cil Cang conservó una, 'My Own Way', tema que ha subido a Youtube.

En la canción escuchamos a una jovencísima Amy Winehouse, todavía adolescente, pero con su misma voz y soul de siempre.

La cantante escribió 'My Own Way' junto a James McMillan, según explica el propio Cang al diario Camden New Jornal, para llamar su atención y la de los productores antes de firmar con Island Records en 2003. "Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó sin aliento", ha recordado el compositor.

Cuando la cantante murió, Universal publicó un disco póstumo '¿Lioness: Hidden Treasures' pero como no tuvo muy buena acogida, la discográfica decidió destruir el resto de canciones inacabadas de Amy, para evitar que se repitiera.