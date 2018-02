La ´segunda temporada´ de ´Único´ de Antonio Orozco llegará al Teatro Cervantes

Antonio Orozco recalará en octubre en el Teatro Cervantes para ofrecer dos sesiones consecutivas de su nueva gira. Tras el éxito conseguido con Único, una extensa tournée que comenzó en el año 2013 y acabó en el 2016, el intérprete barcelonés presenta Único. Segunda temporada, un viaje muy especial que ha programado cien únicas funciones en todo el territorio español y que hace dos paradas en Málaga, el miércoles 3 y el jueves 4 de octubre (20.00 horas ambos días). Las entradas para este espectáculo que según Orozco «no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía» salen hoy a la venta (de 15 a 45 euros) en los puntos habituales del Teatro Cervantes.

Antonio Orozco (Barcelona, 1972) es uno de los cantantes y compositores más prolíficos del pop español. En los últimos años atesora números 1 en las listas de éxitos con Estoy hecho de pedacitos de ti, Llévatelo, Devuélveme la vida, Es mi soledad, Siempre imperfectos, No hay más, Hoy seré o Mi héroe, entre otros. Además, se ha convertido en uno de los coaches más populares y queridos por el público de La Voz, el exitoso talent show de cantantes de Telecinco.