Los diez ´momentazos´ que pasaron a la historia de los Premios Oscars

En menos de cuatro días la alfombra roja de los Premios Oscars 2018 se desplegará para ver desfilar a las grandes estrellas de Hollywood.

Los Ángeles se preparan ya para celebrar la 90 edición de los Oscars. La ceremonia contará con las actuaciones de las cantantes Mary J. Blige y Natalia LaFourcade además de la música del cantautor Sufjan Stevens, autor del tema de la película 'Call me by your name, Mystery of Love'.

Pero antes de dar el pistoletazo de salida a esta nueva edición de los Oscars, repasamos los momentos que han calado en el imaginario social durante estos noventa años de premios.

1. La no victoria de 'La la land' (2017)

La equivocación de sobres en los Oscars

Último sobre de la noche, Faye Dunaway y Warren Beatty están en el escenario para anunciar el premio más importante de la 89 edición de los Oscar. El público y medio mundo escucha el anuncio de La La Land (2017) como ganadora del Oscar a Mejor Película... pasan los momentos y Fred Berger, productor del musical, corrige a Dunaway señalando que la verdadera ganadora era su rival Moonlight (2017).

Un acontecimiento único que puso en tela de juicio a buena parte de la Academia de cine. Finalmente, los productores de La La Land aceptaron con mucha deportividad este error y bromearon con él: "Por cierto, hemos perdido".



2. El 'pedroooo' de Penélope Cruz

Retrocediendo en el tiempo viajamos al año 2000, una edición de los Oscar con sabor muy español. Penélope Cruz y Antonio Banderas eran los encargados de entregar el premio a Mejor Película Extranjera, una estatuilla que fue a parar a las manos de Pedro Almodóvar por Todo sobre mi madre (1999).

Eso sí, mientras muchos no se acuerdan el discurso del director manchego nadie se puede olvidar de los saltos de alegría y el ya mítico 'Pedrooooo' de Penélope Cruz.



3. El discurso más emotivo de Javier Bardem

Javier Bardem gana el Oscar / REUTERS

Y sin abandonar el orgullo patrio no podemos obviar el emotivo discurso de agradecimiento de Javier Bardem cuando ganó su Oscar a Mejor Actor de Reparto por No es país para viejos (2007).

El español quiso homenajear a su madre y a nuestro país al recoger esta estatuilla tan importante en su carrera: "Mamá esto es para tí, para nuestros tíos, para nuestros abuelos que trajeron la dignidad para los comediantes de España. Y esto va para España y para todos vosotros".



4. Leonardo Dicaprio por fin se hizo con su Oscar

Del emotivo discurso de Javier Bardem damos un salto en el tiempo para viajar al 2016, año en el que por fin Leonardo DiCaprio pudo hacerse con el Oscar que llevaba persiguiendo tantos años.

El actor consiguió este reconocimiento gracias a su papel en 'El renacido', una película en la que pudo llevar a la máxima expresión su lucha por el planeta. Así lo manifestó el propio DiCaprio en su discurso de agradecimiento: "El renacido es una película sobre la relación del hombre con la naturaleza, una naturaleza que todos sentimos en 2015 como el año más cálido que se ha registrado. Nuestra producción se tuvo que trasladar al punto más al sur de este planeta solo para poder encontrar nieve.

El cambio climático es real, está ocurriendo ahora mismo. Es la amenaza más urgente a la que se ha de enfrentar nuestra especie. Necesitamos trabajar juntos y dejar de procrastinar. Necesitamos apoyar a los líderes de todo el mundo que no hablan en nombre de las grandes corporaciones contaminantes, sino de toda la humanidad, de los pueblos indígenas, de los miles de millones de personas desfavorecidas que serán las más afectadas por todo esto, de los niños y de toda esa gente cuyas voces han sido ahogadas por la política de la codicia. Gracias a todos por este premio increíble de esta noche. No demos el planeta por sentado. Yo no doy esta noche por sentada".



5. Halle Berry hizo historia

Halle Berry gana su Oscar / AFP

Halle Berry hizo historia en 2002. La actriz se convirtió en la primera mujer de color en ganar un Oscar gracias a su pepel en Monster's Ball. Su cara de sorpresa demostraba que este premio era totalmente inesperado para ella.

Entre las lágrimas y la emoción la ganadora del Oscar a Mejor Actriz Protagonista hizo un discurso de lo más reivindicativo sobre el escenario: "Esto es por cada mujer negra sin nombre o sin rostro que ahora tiene una oportunidad gracias a que esta puerta ha sido abierta".

6. El héroe de Matthew Mcconaughey

Matthew McConaughey consolidó su renacimiento en los Oscar de 2014. El actor se hizo con la estatuilla a Mejor Actor Protagonista por Dallas Buyers Club. Tremendamente emocionado, el protagonista de True Detective habló sobre quién era su héroe en la vida durante su discurso: él mismo pero siempre diez años mayor.

"Cada día, cada semana, cada año de mi vida mi héroe está siempre 10 años por delante de mí y yo nunca seré mi héroe. Nunca podré lograrlo. Sé que no lo soy y esto está bien porque me mantiene firme en mi camino de seguir siempre a alguien", afirmaba un McConaughey de lo más emocionado.



7. El beso de película de Adrien Brody

Y retomando a Halle Berry nos encontramos con otro momento para la posteridad. Hablamos del beso de película de la actriz con Adrien Brody, ganador del Oscar a Mejor Actor Protagonista en 2003 por su papel en 'El Pianista' (2003). Una celebración que dejó este beso para la posteridad.



8. Los saltos de alegría de Roberto Benigni

Roberto Benigni, en los Oscars / AP PHOTO

Pero si hablamos de celebraciones no podemos olvidar a la más recordada de todas, la de Roberto Benigni en 1999. El italiano escuchaba de la boca de Sophia Loren el nombre de 'La vida es bella' como la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera.

El director subía al escenario dando saltos de alegría por entre medias de los asientos del patio de butacas.

9. La abertura infinita de Angelina Jolie

Angelina Jolie luce pierna en la alfombra roja de los Oscars / REUTERS

Angelina Jolie hizo historia en la alfombra roja de los Oscar del 2012 con un Versace negro que tenía una abertura lateral infinita. Su estilismo abrió la puerta a un sinfín de looks que se inspiraron en este diseño de infarto. Además, su posado en la alfombra roja dio pie a miles de 'memes' y fotomontajes que inundaron la red.



10. El selfie más famoso de la historia de los Oscar

El 'selfie' más famoso de los Oscars / REUTERS

Los Oscar de 2014 nos dejaron el selfie que ostentó durante un buen tiempo el título de la publicación más compartida en Twitter. Angelina Jolie, Brad Pitt, Bradley Cooper, Julia Roberts, Kevin Spacey, Meryl Streep, Lupita Nyong'o, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Jared Leto y Ellen DeGeneres fueron las estrellas de esta foto para la historia.