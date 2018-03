Siete ´best seller´ que te ayudarán a aprender ingles

Leer en inglés, esa asignatura pendiente para muchos españoles, puede convertirse en un auténtico desafío si no se tiene el nivel necesario. Aunque los libros en el idioma de Shakespeare son una gran opción para practicar y mejorar el idioma, no sirve cualquier novela.

La Oxford Royale Academy y la Universidad de Chicago han dado a conocer su lista de ´best sellers´ y obras mundialmente conocidas que todo estudiante de inglés debería leer. Estas son sólo algunas de las más populares y sencillas.



´Charlie y la fábrica de chocolate´, Roald Dahl (1964)



Empezamos por la novela más sencilla. Willy Wonka, el dueño de la fábrica de chocolate más famosa de la ciudad, decide poner en circulación dentro de sus tabletas cinco billetes dorados que permitirán a quienes los encuentren visitar su fábrica. Este clásico de Roald Dahl te ayudará a mejorar tu inglés gracias a sus sencillos diálogos y a su vocabulario básico.



´Rebelión en la granja´, George Orwell (1945)

Gracias a sus ´5 reglas para una escritura efectiva´, George Orwell se convierte en uno de los autores más sencillos de leer en el idioma de Shakespeare. Y es que el autor tenía como normas no utilizar palabras largas si las cortas servían o eliminar un vocablo del texto siempre que fuera posible. Y una de las obras de Orwell en la que mejor se aplican esas normas es ´Rebelión en la granja´. Esta novela, confundida a menudo con un libro para niños, es una sátira de la Rusia comunista pero protagonizada por los animales de una granja.

´Un cuento de Navidad´, Charles Dickens (1843)

Esta novela es un buen acercamiento al estilo narrativo de uno de los escritores británicos más importantes. Con ´Un cuento de Navidad´, Charles Dickens cambió la forma de celebrar esta festividad en el Reino Unido. Lo bueno de esta obra corta es que si te pierdes en algún momento de la historia, el argumento es tan conocido que volverás a situarte fácilmente.



´El sabueso de los Baskerville´, Arthur Conan Doyle (1902)



Las aventuras de Sherlock Holmes son mundialmente conocidas gracias, en parte, a sus adaptaciones. Aunque las historias cortas de Arthur Conan Doyle son más sencillas por su número de páginas, ´El sabueso de los Baskerville´ tiene sólo 59.000 palabras y en su mayoría son claras y aptas para todos los lectores. Y es que este misterio que debe investigar Sherlock Holmes estaba, cómo el resto de las obras del autor, destinada a un gran público.



´Asesinato en el Orient Express´, Agatha Christie (1934)



El brillante Hércules Poirot se enfrenta a un nuevo caso: un hombre ha sido asesinado en un tren en mitad de la noche y el autor del crimen sigue a bordo. Las novelas de Agatha Christie son unas de las mejores del género de misterio clásico. Aunque el inglés utilizado puede ser antiguo y en algunos casos difíciles de entender, este libro te ayudará a mejorar tu inglés y a ampliar tu vocabulario si ya tienes cierto nivel.

´De ratones y hombres´, John Steinbeck (1937)



La historia de la amistad entre el inteligente George y Lennie, un hombre de gran estatura pero limitada capacidad mental, es una de las más recomendadas. Pese a que la obra fue escrita durante la Gran Depresión (época que también narra), el inglés que utiliza John Steinbeck es claro y sencillo. Además, con sólo 30.000 palabras, ´De ratones y hombres´ se convierte en una novela fácil y corta de un autor que fue ganador del Nobel de Literatura.



´Frankenstein o el moderno Prometeo´, Mary Shelley (1819)



Esta sea posiblemente la novela más complicada de la lista. Y es que, aunque la obra de Mary Shelley no es muy larga, está escrita en un inglés del siglo XiX que a veces puede resultar complicado para el lector moderno. Su argumento, fácil de seguir aunque no entiendas todas las palabras, te sorprenderá al no tener mucha relación con el clásico monstruo de Frankenstein que el cine ha versionado.