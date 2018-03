Les Luthiers y la risa en masa

Hace años que Les Luthiers dejaron pequeño el Teatro Cervantes, donde desde 1988 venían presentado montajes como Viegésimo aniversario, El reír de los cantares, Grandes hitos o Bromato de Armonio. Su enorme acogida les llevó en 2005 a trasladar sus montajes al Palacio de Deportes Martín Carpena, espacio en el que hasta la fecha han representado Todo por que rías y Lutherapia. Hoy sábado (21.00) y mañana domingo (20.00), el grupo musical y humorístico argentino regresa al pabellón malagueño con ¡Chist! Antología, que recorre durante dos horas las obras más aplaudidas del conjunto.

«En el Cervantes, y en todos los teatros de ese tamaño, se tiene una proximidad con el público que no se tiene en los estadios, que por su parte cuentan con el calor de la masa», sostuvo ayer Carlos López Puccio en la presentación de este montaje que «cuenta con una variada cantidad de estilos musicales, como el blues, el bolero, la ópera o el madrigal renacentista». Puccio, acompañado de sus compañeros, señaló que la actuación de este fin de semana marcan el fin de la gira española de ¡Chist! Antología, con el que, después de Málaga, visitarán Las Palmas, Fuerteventura y Tenerife antes de darla por concluida a finales de marzo.

El espectáculo, la quinta antología del grupo, recupera números muy celebrados, como La bella y graciosa moza, del montaje Mastropiero que nunca (1977), o La Comisión, perteneciente a Bromato de Armonio (1996), en el que «dos políticos corruptos que intentan modificar el himno nacional según sus intereses».

«Después de ver esto, en España estarán felices de no tener letra en el himno», bromeó López Puccio, mientras que Marcos Mundstock aseguró que el número no está inspirado en un político en concreto «sino en lo posible de todos». «Es una de las piezas más festejadas y lleva más de dos décadas de vida, lo que parece indicar que, en cuanto a la corrupción, el mundo no ha evolucionado demasiado», sostuvo Jorge Maronna.

El conjunto, que celebra con este montaje cinco décadas de vida, no tiene intención de retirarse de los escenarios y regresará en noviembre a España con Viejos Hazmerreíres (2014) y Gran Reserva, una nueva antología estrenada en mayo del pasado año en Argentina. A este ritmo de éxito en masa, los integrantes de Les Luthiers no descartan hacer una antología de sus antologías.