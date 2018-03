Un precioso relato

Petit Teatro nos presentó su espectáculo Clown sin tierra en el Teatro Echegaray; una función que recibió recientemente el Premio Ateneo de Teatro 2017 al mejor espectáculo infantil, así como el de mejor actriz. Un reconocimiento muy certero. Lo cierto es que el trabajo que realiza Petit Teatro en este espectáculo no tiene otro calificativo mejor que el de precioso. O lo que viene a significa: que es un trabajo exquisito, primoroso y digno de aprecio. La muy cuidada narración nos muestra a dos personajes que por separado han iniciado un viaje. Huyen de sus patrias donde ha desaparecido lo hermoso, el canto de los pájaros, los colores, en busca de un lugar donde no pasar tanta hambre. El destino hace que sus caminos se crucen en una estación de tren. Y es ahí donde pacientemente esperan a poder continuar su migración. Las cosas puede que no sean fáciles, pero el objetivo es ilusionante para ambos. A su alrededor una guerra que los rodea. Pero es esa quimera, la de alcanzar un objetivo que les haga crecer, la que les mantiene fuertes y les une. Basi y Nasu, dos emigrantes en busca de un país que los acoja con los brazos abiertos y que les dé la oportunidad con la que salir adelante. ¿Suena a algo de lo que vemos en los telediarios? Pues en los informativos se ve lejano, pero Susana Fernández y Monti Cruz tratan el tema con tanta cercanía que resulta difícil no emocionarte. Es teatro infantil, pero sensatamente maduro. Y es un agradable muestrario de técnica. Las composiciones de los personajes resultan muy interesantes como propuesta actoral. Ahí está la técnica de clown más tradicional mezclada con otras habilidades de diferente índole que logran una compleja labor de creación y sin embargo tan inocente a los ojos del espectador. Tan candoroso como la propia dramaturgia que contiene un hilo claro y bien desarrollado que permite ver la evolución de los acontecimientos al tiempo que deja lugar a escenas divertidas en las que los personajes pueden mostrar aspectos meramente lúdicos para acercarnos hacia un final impactante. Un mensaje que conecta con la realidad de muchas personas. Porque es ese final, sin estridencias, pero sugestivo, el que da sentido a toda la propuesta. El mismo final que inevitablemente hará que vibre algo en el interior de los asistentes sean más jóvenes o más mayores. Es obvio que el lenguaje teatral de este Clown sin tierra está destinado a espectadores muy jóvenes, pero cuando una historia atrapa, no hay edad que valga.