Gary Owens: el rockero de Torrox que pide justicia

Gary Owens, en su casa de Torrox; a la derecha, en los años ochenta. The Olive Press

Ahora, 25 años después, el británico ha demandado al Estado español por 5 millones de euros por vulnerar sus derechos humanos - Se le acusó del asesinato de Torbjorn Heta, el empresario noruego de un club en Marbella, en 1991 - Ha estado en prisión 36 meses

Historias de rockeros británicos que viven en la Costa del Sol hay muchas y variadas. Pero, desde luego, la de Gary Owens, residente en Torrox, debe de llevarse la palma. Este exmiembro de los metaleros A II Z, una nota a pie de página en la historia del heavy de las islas (llegaron a telonear a Iron Maiden y Black Sabbath y colocar algún single en las listas de ventas de su país) ha anunciado que va a demandar al Ministerio de Justicia de España por haber sido encarcelado en dos ocasiones (1991 y 2008: en total, pasó 36 meses en prisión) por un delito que no cometió, el asesinato del dueño de un club y de un estudio discográfico en Marbella, Torbjorn Heta. Tras terminar su periodo de libertad bajo fianza en 2016 y devolvérsele los 6.000 euros que pagó para poder volver a pisar la calle, ahora se le ha comunicado que no habrá juicio y que el caso quedará sin resolver. Owens, eso sí, busca ahora otro tipo de compensación: «El sistema judicial español destruyó mi vida. Durante 25 años he sido acusado de un crimen, pero sin pruebas, ni cargos concretos, arruinando mi carrera musical y mis negocios», aseguró hace unos meses a EuroWeekly News. Y cifra su demanda en unos 5 millones de euros.

Cuando salió, libre de cargos, en 1993, regresó a su país, donde montó un cibercafé y una editorial. Parecía que la pesadilla había terminado. Pero en 2008 recibió una orden de arresto y fue extraditado a España, directo, de nuevo, a la prisión, en la que esta vez pasaría 12 meses. Mientras tanto, los otros sospechosos llevaban mucho tiempo en libertad total: sospecha el británico que los traficantes británicos, a los que acusa directamente del asesinato de Heta, pagaron sus fianzas y cuidaron bien de ellos. Ahora asegura que lo tiene claro: si debe llegar hasta Estrasburgo para que se reconozca cómo el Estado español vulneró sus derechos humanos lo hará.