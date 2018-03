El homenaje literario a los veranos de infancia en Huelin

Es licenciado en Dramaturgia por la RESAD de Madrid. Ha ambientado en Málaga su segunda novela, El tiempo conmigo, con la que trata de homenajear a la ciudad.

Francisco Capitán, escritor melillense asentado en Madrid, presenta su segunda novela titulada El tiempo conmigo. La obra relata la peripecia de Fernando Carbonero (vigilante de seguridad en el metro de Madrid y artista frustrado, que transita por la cuarentena) y Ariadna Jiménez (veinteañera, actriz incipiente y trabajadora en las líneas eróticas). Ambos iniciaran una relación telefónica, que se consolidará en Málaga, donde Ariadna reside, y escenario de un cortejo de personajes singulares, cómicos y casi esperpénticos. La vida libre y despreocupada que lleva la joven y el reencuentro que tendrá con la ciudad que frecuentó en su infancia, pondrá en cuestión la existencia de Fernando, circunstancia que le llevará a emprender un viaje al centro de sí mismo.

¿Por qué Málaga? Capitán quería homenajear a una ciudad con la que ha tenido mucha vinculación. «Nunca he vivido en Málaga pero sí pasé muchos veranos de mi infancia allí. Me refiero a finales de los 70 y principios de los 80 y en la actualidad sigo visitándola. También situé la historia de Fernando y Ariadna en Málaga por comodidad: en el primer borrador la historia se ambientaba en Torremolinos y Fuengirola pero decidí cambiarlo por lo que conozco, sobre todo, el barrio de Huelin. Digamos que es un espacio en el que he estado muchos años de mi vida y quería homenajearla», asegura el escritor.

A pesar de que se dedica a la sanidad (es enfermero), el melillense explica: «Soy escritor desde que iba al instituto y de alguna u otra manera es una actividad que nunca he dejado de realizar. Pero me puse a escribir profesionalmente en un momento de mi vida en el que me dije ahora o nunca. El tiempo pasaba y era el momento en el que decido tener proyectos profesionales literarios».

Entre sus referentes, el melillense destaca a Germán Díez y su obra Deliciosamente mortal. Fue profesor suyo durante el COU y le define como una de las personas que más le han influido como escritor. Él, por su parte, dice con humildad: «Lo único que puedo aportar en estos momentos es mi visión personal del mundo».

El tiempo conmigo es la segunda novela de Francisco Capitán, que debutó en la narrativa con El año del regreso.