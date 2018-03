Oscar Mejor Actor: nominados y favoritos para los Oscars 2018

Timothée Chalamet, Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman y Denzel Washington son los nominados a Mejor Actor en la 90 edición de los Oscars 2018. Esta noche en el Dolby Theater conoceremos quién se lleva la victoria en un año relativamente flojo en la categoría.



Timothée Chalamet

Timothée Chalamet es uno de los candidatos para lograr el Oscar a Mejor Actor por su interpretación en 'Call Me by Your Name'. A pesar de que solo tiene 22 años posee una amplia trayectoria en el mundo del cine. A los 13 años ya comenzó a trabajar en los cortometrajes 'Sweet Tooth' y 'Clown'. Demostró grandes dotes interpretativas y pronto apareció en series como 'Ley y orden', 'Royal Pains' o 'Homeland'.

Ha aparecido en varios largometrajes antes de 'Call Me by Your Name' como 'Hombres, mujeres y niños', 'Interestellar', 'One and Two' o 'Navidades, ¿bien o en familia?'. En 2017 se produciría su gran salto a la fama con la película dirigida por Luca Guadagnino. Por todo esto, la compañía Netflix ha decidido ficharlo para 'The King'.

Aunque las posibilidades de que se haga con el Oscar este año son pocas, la aparición del joven actor en la escena hollywoodense es la gran revelación del año, y sin duda, le espera un futuro prometedor.



Daniel Day-Lewis

Daniel Day- Lewis está nominado a Mejor Actor por su papel de Reynolds Woodcock en 'El hilo invisible'. El actor posee ya tres Oscars, que logró en 1989 con 'Mi pie Izquierdo', en 2007 con 'Pozos de ambición' y en 2012 con 'Lincoln'. Si se hiciera con el Oscar se convertiría en el actor que más veces ha ganado esta categoría y liderararía junto a Katharine Hepburn la lista de actrices y actores con más galardones.

A pesar de que tuvo un pequeño papel en 'Gandhi', su gran estreno en el cine se produjo en 1985, cuando protagonizó 'Mi hermosa lavandería' y 'Una habitación con vistas'. Pero antes de conocer el éxito en pantalla del 'Hilo invisible en junio de 2017 comunicó su retirada definitiva de la interpretación.

Veremos si el actor británico se marcha por la puerta grande en su sexta y última nominación y se hace con su cuarto Oscar. A decir verdad, aunque no se alce como el ganador en la categoría, su huella por la historia del cine ya es indeleble.



Daniel Kaluuya

Daniel Kaluuya empezó participando en algunas series como 'Doctor Who', 'Silent Witness' o 'Psychoville', pero comenzó a adquirir fama después de aparecer en un capítulo de 'Black Mirror'.

Después de intervenir en diversas películas, con 'Déjame salir' le llegó su gran oportunidad. Se encargó del papel protagonista metiéndose en la piel de Chris Washington y eso le ha servido para convertirse en uno de los actores más reconocidos de Hollywood, especialmente después de su primera nominación a Mejor Actor. Además, este 2018 ya ha estrenado la película de superhéroes 'Pantera negra' en la que Kaluuya es W'Kabi.

Kaluuya era un intérprete desconocido hasta ahora por el gran público. Y aunque no consiga la estatuilla dorada el éxito de 'Déjame salir' deja entrever un futuro prometedor para el actor inglés.



Gary Oldman

Gary Oldman tuvo una dura infancia después de ser abandonado por su padre. Pero su gran pasión siempre fue el cine y 'Remembrance' supuso su primera aparición en un largometraje. Posee una gran trayectoria, que le ha permitido encarnar a algunos de los personajes más reconocibles de la gran pantalla. Ha sido Jim Gordon en 'Batman' y Sirius Black en varias películas de 'Harry Potter'. Se ha metido en la piel de personajes históricos como Lee Harvey Oswal en 'JFK' o Beethoven en 'Amor inmortal'.

Aunque parezca mentira, Oldman solo había sido nominado a Mejor Actor una vez. Ahora en 'El instante más oscuro' se mete en la piel de Winston Churchill, que ya le ha servido para ser elegido mejor actor en los premios BAFTA y en los Globos de Oro. Es por eso que el actor inglés es el favorito para hacerse con el galardón a Mejor Actor en los Oscars 2018, una edición que no parece estar muy reñida en la categoría.



Denzel Washington

Denzel Washington apareció con 11 años en 'The Cincinnati Kid', aunque no fue hasta el año 1981 cuando obtuvo su primer papel como protagonista en 'Carbon Copy'. Su gran salto a la fama se produciría con el personaje del Doctor Philip Chandler, que interpretó durante seis temporadas en la serie 'St. Elsewhere'.

Es uno de los actores estadounidenses más reconocidos, puesto que ha trabajado en numerosas producciones cinematográficas de gran éxito como 'Grita Libertad', 'Malcolm X', 'Philadelphia', 'El demonio viste de azul', El coleccionista de huesos'o 'American Gangster', entre otras. También se ha iniciado como director. Fue en el año 2002 con 'Antwone Fisher', a la que siguieron otros dos films: 'The Great Debaters' y 'Fences'.

En 1989 fue premiado con el Oscar a mejor actor de reparto por su papel en 'Tiempos de Gloria' y en 2001 repitió como mejor actor con 'Training Day'. Washingotn ha sido una de las sorpresas en esta 90 edición de los Oscars al estar nominado a Mejor Actor gracias a su papel en 'Roman J. Israel, Esq', única película con nominaciones en las categorías principales que no se podrá ver en España antes de la ceremonia. Su fecha de estreno está programada para el 4 de mayo.