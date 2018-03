Oscar Mejor Película: nominadas y favoritas para los Oscars 2018

'Call Me By Your Name', 'El instante más oscuro', 'Dunkerque', 'Lady Bird', 'El hilo invisible', 'Los archivos del Pentágono', 'La forma del agua', 'Tres anuncios en las afueras' y 'Déjame salir', son las nueve cintas que competirán para conseguir el Oscar a Mejor Película en la 90 edición de los premios de la Academia de Hollywood.



'La forma del agua'

Elisa es una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio en 1963, en plena Guerra Fría, donde se enamorará de un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido. Esta es la trama de la gran favorita de los Oscars 2018.

La película dirigida por Guillermo del Toro, es la más nominada con 13 nominaciones, entre las que se encuentran Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion. Como es evidente, es la gran favorita para hacerse con la estatuilla dorada. El filme se ha quedado a poco de de igualar el récord de 14 que comparten solo tres películas: 'La La Land' (2016), 'Titanic' (1997) y 'Eva al desnudo' (1950). Está por verse cuantas de las nominaciones se convierten en Oscars.



'Dunkerque'

Año 1940, en plena 2ª Guerra Mundial. En las playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados de las tropas británicas y francesas se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán, que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que empeora a medida que el enemigo se acerca. Esta es la emocionante historia que ha traído Christopher Nolan a la gran pantalla.

Se trata de la segunda película más nominada, con ocho nominaciones. Para su director significa la primera inclusión a las nominaciones al Oscar a Mejor Director. Parece ser una de las cintas con más posibilidades, veremos lo que pasa en una de las noches más mágicas del cine.

'Call Me By Your Name'

La cinta, basada en la aclamada novela de André Aciman, narra una sensual y trascendetal historia sobre el primer amor. El filme de Luca Guadagnino es, sin duda, una clara merecedora de la estatilla dorada.



'El instante más oscuro'

La película dirigida por Joe Wright es un drama ambientado en 1940, cuando Winston Churchill se convierte en primer ministro británico en un momento realmente crucial de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis avanzan conquistando prácticamente todo el continente europeo y amenazando con una invasión a Inglaterra. Churchill deberá entonces elegir entre firmar un tratado de paz con Alemania, o ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa.



'Lady Bird'

Una joven estudiante que se hace llamar "Lady Bird" se muda al norte de California para pasar allí su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, tratará de ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre.

Se trata de la única producción dirigida por una mujer, Greta Gerwig, también nominada en la categoría a mejor dirección. Pase lo que paes, está bien que la Academia de Hollywood incluya la película de una mujer como finalista a la mejor película del año.



'El hilo invisible'

En el Londres de la posguerra de 1950, el famoso modisto Reynolds Woodcock están a la cabeza de la moda británica, vistiendo a la realeza, a estrellas de cine y a toda mujer elegante de la época. Un día Reynolds encuentra a Alma quien se convierte en su musa y amante.

'El hilo invisible', de Paul Thomas Anderson es otra candidata a hacerse con el galardón a la Mejor Película. Paul Thomas Anderson ha logrado recrear una apasionante historia de amor entre telas y agujas que no deja indiferente a nadie.



'Los archivos del Pentágono'

Los principales periódicos de EE.UU., entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del Gobierno.

La película dirigida por Steven Spielberg, no parte como favorita y tan solo cuenta con dos nominaciones. Opta al Oscar a Mejor Película y Oscar a Mejor Actriz. Aunque no vaya a ganar el Oscar no significa que no sea una gran producción, con un gran mensaje.



'Tres anuncios en las afueras'

Una mujer de 50 años cuya hija ha sido asesinada, decide iniciar por su cuenta una guerra contra la policía de su pueblo al considerar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y hacer justicia.'Tres anuncios en las afueras' podría arrebatarle el Oscar a Mejor Película a la favorita 'La forma del agua'.



'Déjame salir'

Un joven afroamericano se dispone a pasar un fin de semana en la finca de sus suegros. Lo que no sabe es que una vez allí, una serie de inquietantes descubrimientos le llevaran a una realidad que nunca habría imaginado. La cinta de Jordan Peele se ha convertida en un verdadero cinematográfico y es una de las sorpresas de la 90 edición de los Oscars. Y aunque quizás no sea de las más nominadas, sin duda, es de las que más mérito tiene.