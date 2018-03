South Moon: baile exquisito en Sohail

Tale of Us.

Poco a poco, desde el año 2015, la promotora Satisfaxion está consiguiendo que una de sus citas más mimadas, el South Moon Festival, sea una de las convocatorias obligadas para los amantes de la música electrónica con tanto gusto por la zapatilla como con criterio.

Debutaron con un cartel de impresión (Maceo Plex, Ame, Adriatique y Shall Ocin) y en 2017 se superaron redoblando ambiciones (trajeron a Ellen Allien, Tiga y Agoria, entre otros). Para este 2018 siguen con su marca registrada y gustosa con Tales Of Us y Recondite liderando un roster compuesto por Vaal, Johannes Brecht y Valentín Huedo, entre otros. ¿El día? El 6 de junio. ¿Las entradas? 25 euros más gastos. ¿Dónde? Claro, el escenario es el otro gran protagonista de este festival: el imponente Castillo Sohail.

Pocos pueden presumir de figurar en dos series de mixes tan prestigiosas como Renaissance como Fabric. Los italianos Matteo Milleri y Carmine Conte, o sea, Tale Of Us, sí. Y gracias a su techno muy melódico y atento al detalle, que revela la formación clásica de Conte (estudió piano casi diez años) y el interés de ambos por el sonido escopado y texturado, cercano a las bandas sonoras (en sus DJ sets suelen pinchar temas para películas de Tangerine Dream, por ejemplo). Vaal es una protegida de Milleri y Conte, y se nota: la música de esta joven de 27 años, inspirada por dancemasters con soul como Theo Parrish y Moodymann fue creada más con el corazón que con la pista como objetivo.

Por su parte, Recondite, es decir, Lorenz Brunner, es una figura aislada, personal e intransferible, multigenérica pero siempre con un sentimiento melancólico, emotivo. Como dijo en una entrevista en El Diario: «Es posible encontrar en el techno una forma de llenar el vacío». Que se lo pregunten a los que se siguen de cabina en cabina por el mundo, o a los que acudan el 6 de junio al Castillo Sohail.