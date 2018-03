Los mejores momentos de los Oscars 2018

La gala de los Oscars 2018 pasará a la historia por ser rápida, reivindicativa en su justa medida y previsible. 'La forma del agua' se ha convertido en la gran triunfadora de la noche, tal y como se veía venir.



La cinta de Guillermo del Toro se ha llevado el Oscar a la mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora y mejor diseño de producción. 'Dunkerque', el drama bélico de Christopher Nolan, ha sido la segunda cinta más premiada con tres estatuillas.



Aunque la ceremonia no ha estado marcada por las sorpresas, sí que nos ha dejado alguna que otra anécdota para el recuerdo. Estos son los mejores momentos de la gala de los Oscars 2018.



Best Actress winner Frances McDormand rallies the crowd. Presented by @ATT. #Oscars pic.twitter.com/6loAtYheKZ