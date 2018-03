El Festival ya tiene película inaugural

Poco a poco el Festival de Málaga va desvelando los nombres propios y contenidos de su vigésimo primera edición, la segunda como certamen de cine en español, que se celebrará entre el 13 y el 22 de abril. La cita audiovisual acaba de desvelar que 'Las leyes de la termodinámica', el nuevo largometraje de Mateo Gil, será la película inaugural. Una comedia romántica protagonizada por Vito Sanz ('María y los demás'), Berta Vázquez ('Palmeras en la nieve'), Chino Darín ('La reina de España': sí, el hijo del gran Ricardo) y Vicky Luengo ('Blue Rai'), con las colaboraciones especiales de Irene Escolar y Josep Maria Pou. El filme, que se estrenará el 20 de abril, tendrá, eso sí, su estreno mundial lejos de Málaga: su premiere absoluta será en el Festival de Miami el próximo 13 de este mes.

Manel (Sanz) es un físico prometedor y algo neurótico que se propone demostrar cómo su relación con Elena (Vázquez), cotizada modelo y actriz en ciernes, no ha sido un completo desastre por su culpa, sino porque estaba determinada desde un principio por las mismísimas leyes de la física, aquellas que descubrieron genios como Newton, Einstein o los padres de la mecánica cuántica. Y especialmente por las tres leyes de la termodinámica. Hasta ahí la sinopsis de 'Las leyes de la termodinámica'; ahora, el subtexto: la película, según Gil, también autor del libreto, plantea si existe o no realmente el libre albedrío y, por tanto, "si debemos culparnos por todo lo que va mal en nuestra relación o podemos relajarnos y pensar que no depende en realidad de nosotros".

Mateo Gil añade que su película es "un entretenimiento que nos dará qué pensar y nos hará sonreír": "No aspira tanto a levantar una gran cantidad de carcajadas como a que el espectador la vea con una continua sonrisa, la del adulto que se permite un tiempo para jugar o que pone a prueba su ingenio frente a una adivinanza o un reto, especialmente si en ese reto está en juego la imagen que tiene de sí mismo".

Recordemos que el realizador canario saltó a la palestra cinematográfica como coguionista del debut de Alejandro Amenábar, 'Tesis', junto al que también firmó los textos de otros de sus filmes, como 'Abre los ojos', 'Mar adentro' y 'Ágora'. Gil, ya en solitario, escribió y realizó uno de los taquillazos del cine patrio de su año, 1999, 'Nadie conoce a nadie', que ya mostró su concepción desprejuiciada y comercial del cine. Es difícil categorizar al compinche de Amenábar, un creador que pasa del intento de revitalizar el western desde sus cimientos ('Blackthorn. Sin destino') a filmar una de ciencia ficción fría pero romántica ('Proyecto Lázaro'). Veremos si cumple en su primera comedia 'Las leyes de la termodinámica'.