Asian Dub Foundation cierra el cartel del Weekend Beach Festival 2018

La banda británica Asian Dub Foundation encabezará el cartel del Weekend Beach Festival 2018 en cuanto a las actuaciones que mezclan la tradición musical internacional con la electrónica más vanguardista.

Este jueves se ha presentado el cartel ya completo de un evento que de nuevo convertirá a la comarca de la Axarquía y el resto de la Costa del Sol en lugar de peregrinación para más de 30.000 weekers. A la lista de nombres propios también se han incorporado a última hora el de Cerveza Victoria, como entidad patrocinadora, así como artistas como Paco Osuna, Mala Rodríguez, Dorian, Gatillazo, Eskorzo o Hot Since 82.

La presentación ha incorporado una actuación en acústico de Mataka, así como la presencia de la también formación local La Maruja y Otras Hierbas, justo cuando preparan su desembarco en Sudamérica. En su quinta edición, el Weekend Beach se desarrollará del 4 al 7 de julio. Entre otros nombres propios ya anunciados figuran los de David Guetta, Wyclef Jean, Jimmy Cliff, Inner Circle, The Offspring, The Toy Dolls, Bunbury, Izal, Macaco, Neuman, La Raíz, SFDK o La Pegatina.

El teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Atencia (GIPMTM), ha insistido en lo que supone para el municipio y el resto de la comarca oriental, que cuelga el cartel de completo en todos sus alojamientos turísticos durante esa primera quincena de julio, un evento de estas características. Como novedad ante la incorporación del nuevo patrocinador, uno de los escenarios pasará a denominarse este verano Escenario TorreMar Victoria, mientras que se mantiene el Escenario Weekend Brugal como referencia a la otra firma que respalda este ciclo de conciertos.