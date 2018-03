¿Cuál es el single benéfico más vendido de la historia?

Este 2018 se cumplen 33 años del lanzamiento del que es considerado como el single benéfico más exitoso de la historia. En él participaron una veintena de cantantes, entre los que estaban artistas tan legendarios como Michael Jackson, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Ray Charles, Diana Ross, Stevie Wonder, Kenny Rogers, Lionel Richie, Paul Simon, Huey Lewis, Billy Joel, Dionne Warwick, Cindy Lauper y Steve Perry. Los coristas fueron los Jackson Five... ¿Sabes ya de qué canción estamos hablando?

Se trata de We Are the World, single con el que las más grandes estrellas de la música de aquel momento quisieron aportar su granito de arena para luchar contra la hambruna en el continente africano, concretamente en Etiopía.

Harry Belafonte fue el impulsor inicial de la iniciativa, conmovido por las imágenes procedentes del continente africano a mediados de los ochenta. La canción, compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie, con producción de Quincy Jones, se englobó en una campaña llamada genéricamente USA For Africa, y todos sus beneficios se destinaron a la lucha contra la hambruna en Etiopía.

De alguna manera, USA For Africa fue la respuesta desde América a la iniciativa desarrollada por músicos británicos un año antes, denominada Band Aid, y de la que salió el single Do they know it's Christmas, con fines similares e impulsada por Bob Gelgof (quien también participó en We are the World).

El single vendió 7,5 millones de unidades tan solo en Estados Unidos, y se estima que todo lo relacionado con la campaña terminó recaudando más de 50 millones de dólares de la época. La canción ganó los premios Grammy de Canción del Año y Disco del año.

Como gran colofón a estas acciones benéficas a ambos lados del Océano Atlántico, en julio de 1985 se celebraron dos macroconciertos simultáneos en Londres y Philadelphia, llamados Live Aid, con una repercusión global todavía hoy no superada.