"Pocas cosas hay más gratificantes que el reconocimiento a tu trabajo en tu tierra"

Contará con Miguel Poveda y Rafael Riqueni como artistas invitados

­La guitarra de Daniel Casares volverá a sonar en su tierra. El músico regresa a Málaga con Palo Santo, un espectáculo que fusiona a través de distintos lenguajes artísticos la historia de la Pasión de Cristo. Casares ha creado un concierto en el que la guitarra, el cante y la danza flamenca, la música de bandas de cornetas y tambores y la Orquesta Sinfónica de Triana se dan la mano para hacer un recorrido por la vida de Jesús.

El próximo miércoles estará en el Teatro Cervantes con Palo Santo. ¿Que nos puede contar de este nuevo espectáculo?

El espectador se encontrará con un espectáculo flamenco de gran formato. Nacido y creado desde mi guitarra flamenca, pero que pone en escena a más de 100 músicos para llegar al gran público con un formato de gran espectáculo. La guitarra flamenca a veces la encuadran en pequeños recitales y para un público minoritario. Yo tenía claro que quería realizar un gran espectáculo, en el que la guitarra fuera protagonista, pero que pudiera contar con otros muchos recursos que convirtieran el concierto en una experiencia o casi un musical. Creo que lo hemos conseguido y hemos llevado algunos pasajes de la vida de Jesús, una historia mil veces contada, al flamenco y de una forma muy diferente y a la vez muy nuestra. Está siendo una locura la acogida que está teniendo.

Flamenco y Semana Santa. ¿Cómo se consigue esta conjunción?

De la Semana Santa hemos rescatado la forma que tiene Andalucía de ponerle música. Sin ser yo un entendido, siempre me ha llamado la atención, la emoción que causa una marcha de cornetas y tambores en la calle. Es imposible evitar que un instrumento con las limitaciones tonales que tiene la corneta no te erice la piel. Si te metes a estudiar, la gran mayoría de obras de este tipo de agrupaciones, son escritas desde el flamenco y saben a eso, a nuestra tierra. Con esta idea en la cabeza, mi mánager y yo nos fuimos a conocer, a Manuel Alejandro González Quini, que es para mí uno de los más grandes compositores de marchas, y a la media hora de habernos conocido ya estábamos soñando juntos este mismo proyecto. La conjunción ya salió natural.

¿Es usted de los que apoya la fusión dentro del flamenco?

Absoluta y rotundamente. Siempre desde el respeto a la música.

¿ Como surge la idea de crear un espectáculo de este tipo?

Como te decía antes, miras el baile flamenco y evoluciona hacia el gran espectáculo; el cante en muchos casos igual. Y Javier, mi mánager, y yo teníamos largas conversaciones sobre que la guitarra debía caminar también en esa dirección, para que se convierta en un producto de consumo general y no de minorías. Teníamos ganas de ampliar el público exclusivo del flamenco o la guitarra. Demostrar que mi música puede emocionar a mucha más gente. En España siempre cuesta trabajar con la música instrumental y con este espectáculo hemos acercado a mucha gente que luego sale flipando con lo que ha visto, pero que de otra manera no se lo hubiera planteado asistir.

En cada uno de sus conciertos cuenta con una banda de cornetas diferente. ¿Cual ha elegido para Málaga?

La Banda de cornetas y tambores de la Estrella. Ya el año pasado con el estreno del espectáculo en el Maestranza tuve que responder muchas veces a la pregunta de que cómo un malagueño se unía a la Sinfónica de Triana y a las Tres Caídas. Yo hasta el momento ni lo había pensado y eso es lo que más me gustó€ Los clichés entre andaluces es algo que debe desaparecer. Lo tenemos todo para triunfar y a mí me gusta de Andalucía hasta sus fallos.

Además, el miércoles le acompañara Miguel Poveda. ¿Qué significa trabajar con un artista como él?

Poder contar con Miguel Poveda en el Cervantes es un auténtico privilegio para mí y para todos. Pero la alegría más grande aún es poder contar con su amistad. A parte del artista, que no tiene discusión alguna, como persona ya es impresionante. Siempre agradecido al maestro Miguel Poveda.

Falete, Pitingo, Riqueni...Ha elegido a los mejores colaboradores para su gira...

¡Pues sí! Desde el principio, este espectáculo tuvo siempre el apoyo de mis compañeros de profesión. Recuerdo que en el estreno en el Maestranza de Sevilla colaboraron mi queridísima bailaora malagueña La Lupi y mi gran amiga Rocío Márquez. Y este año, todos los nombres que comentabas más Rocio Bazán, Erika Leiva, Oliver Jiménez... Me siento un afortunado en ese sentido, y desde aquí agradecer enormemente a todos.

¿ Qué ha sido lo más difícil de llevar a las tablas una obra basada en la Pasión de Cristo?

Quizás el que la historia que contamos se entienda tal y como la hemos concebido desde un principio. Pero en general ha fluido todo muy bien.

¿Y qué ha sido lo más gratificante?

Ver al público emocionadísimo y trabajar y convivir junto a tanta gente y tantos viajes con el mejor humor e ilusión. Palo Santo se ha convertido en una gran familia, aunque suene a tópico.

¿En qué momento de su carrera se encuentra?

Me siento en un momento de inquietud artística total. Con muchísimas ganas de hacer cosas, de aprender, conocer€ Queda Danielito para rato....

¿ Cómo consigue un guitarrista flamenco vivir de su música?

Hasta el momento, con la maleta a la espalda, lejos de la familia y tocando en países con mayor predisposición para la música instrumental. Con este nuevo proyecto, la esperanza es muy grande de que también voy a poder vivir del instrumento que representa a nuestro país en el mundo y dentro de sus fronteras. Pocas cosas hay más gratificantes que el reconocimiento a tu trabajo en tu tierra.

Esta es su primera gira nacional, ya que la mayoría de sus conciertos han sido siempre fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo lleva esto?

Es algo con lo que siempre he convivido, y aunque a veces cuesta, siempre he estado agradecido a la vida por ello. Que se llene un teatro de almas que vienen a que le cuentes tu música es de agradecer, tengan la nacionalidad que tengan. Me molesta que en España no se cuide lo que se debería la música instrumental y el flamenco. Es imposible ver u oír en la televisión o la radio un tema instrumental o un concierto. Así es imposible que el público se pueda interesar por algo que no tiene a su alrededor. Pasa en el cine español y se obliga a los medios y a las salas a una cuota de películas españolas. A mí como medida no me encanta. Me encantaría que saliera natural a los propios medios y teatros, pero quizás podría ser una solución para que aquellos que queremos contar nuestro discurso con música y sin palabras,podamos llegar al gran público. También he de decir que esta gira es autoproducida.

¿Cree que en Málaga hay oportunidad para los artistas del flamenco?

Pienso que el arte no puede ni debe ser localista. La mentalidad del artista tiene que ser universal y abrirse al mundo. Por lo tanto, pararse a pensar las oportunidades que te da o no te da un solo lugar, es una pérdida de tiempo. Yo todo lo que hago lo intento traer a Málaga y, gracias a Dios, el público siempre responde. Pero el 98% de los conciertos que hago aquí me los autoproduzco yo y vengo a riesgo de taquilla. Casi nunca me suelen llamar para programarme.

¿Cómo ha sobrevivido a la crisis en el mundo de la cultura de los últimos años?

No pensando en ella y levantándote cada día para trabajar, crear, inventar€ Con la misma ilusión que el primer día. Esta fórmula no te da de comer por si sola, y muchas veces lo llegas a pasar muy mal. Pero si tú no decaes y tienes la mente fresca, al final siempre salen y encuentras caminos.