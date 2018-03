´Genius: Picasso´ tendrá su estreno mundial en el Cervantes

No podía ser de otra manera. La serie National Geographic ha dedicado a Pablo Ruiz Picasso y para la que ha contado con otro ilustre malagueño, Antonio Banderas, tendrá su estreno mundial entre nosotros. La cita, el 22 de marzo en el Teatro Cervantes. Ha sido el propio Banderas quien ha 'presionado' a la productora para que la 'premiere' se celebre en Málaga, como también se empeñó en que parte de la serie se rodara aquí.

Se la 'jugará' entonces el intérprete malagueño, quien se rapado al cero para asemejarse al pintor, una muestra del compromiso del actor con su acariciado papel. Lo cierto es que Banderas tiene muy claro lo que supone este reto en su carrera y en su ciudad: «Éste sí que es un personaje en el que me la juego, porque ese es de mi tierra. Este personaje me puede llevar a la gloria o me pueden echar de Málaga», comentó entre risas hace unos años, cuando parecía que iba a salir adelante otro proyecto picassiano, '33 días', la película sobre la génesis del 'Guernica' que rodaría Antonio Banderas a las órdenes de Carlos Saura.

Recordemos que el equipo de la serie filmó durante varios días en noviembre en nuestra ciudad los segmentos dedicados a la infancia del genio (en localizaciones como la Iglesia de Santiago, la Casa Natal y la plaza de toros de La Malagueta), y también una escena en La Misericordia, que se transformó en la Costa Azul a petición del propio Banderas, que no quería dejar escapar la oportunidad de 'disfrazarse' de don Pablo en la tierra natal de ambos. Y eso que no estaba previsto que el equipo pasara por aquí. Pero Antonio Banderas convenció a Ken Biller, director, y se lo trajo hasta la capital de la Costa del Sol para mostrarle las ubicaciones más relacionadas con Picasso y su ciudad de nacimiento.

Que la cita entre Banderas y Picasso suene casi a reencuentro de dos viejos amigos (que no se conocen) no significa que haya sido sencillo. De hecho, el actor viene preparándose para el que podría ser el gran reto interpretativo de su carrera desde hace más de cinco años: en el ya lejano 2012 se anunció que el director Carlos Saura y el productor Elías Querejeta querían documentar en una película la creación del Guernica y que habían pensado en Antonio. '33 días' se titula (aún) el proyecto, justo los que empleó el pintor en su tótem.

Antonio Banderas, que siempre va a por todas, como nos confirman sus amigos y colaboradores más allegados, vio todas las películas en las que aparece el personaje de Picasso para meterse a fondo en el personaje e, incluso, llegó hasta a pintar a tamaño real el Guernica para asomarse al alma creativa y humana de su paisano.

«Me lo plantearé con la misma seriedad que me planteó todos los papeles, pero evidentemente necesita un trabajo extra. No quiero fallarle a Don Pablo», comentó entonces el intérprete. Hoy, más de 2.000 días después, la aventura sigue en un cajón; todo han sido dificultades: Querejeta falleció, la financiación no ha sido tan fluida como se esperaba, problemas de derechos con el guión (ya se sabe que cuando el nombre de una estrella aparece en un proyecto de repente todo se encarece y las negociaciones se dificultan)... Pero surgió National Geographic y 'Genius: Picasso'. El trayecto llega a su fin, el círculo se cierra el 22 de marzo en el Teatro Cervantes.

'Genius' no es una serie documental al uso, de ésas que copan las parrillas de los canales temáticos. National Geographic opta por un formato más asequible y quizás atractivo, con actores de postín y unos valores de producción notables. La idea es difundir la obra del retratado, entre el didactismo y la divulgación, sin renunciar a las posibilidades dramáticas del biopic. Se trata de la primera serie dramática producida por National Geographic.

En la primera temporada Geoffrey Rush encarnó a otro talento sin límites que definió el siglo XX: el científico Albert Einstein. Y la jugada no salió nada mal: diez nominaciones a los Premios Emmy avalan la primera aventura de los productores Ron Howard y Brian Grazer, nombres habituales de Hollywood.

La segunda temporada de 'Genius', que se ha rodado, además de en Málaga, Barcelona, París y Budapest, se estrenará el 24 de abril y constará de 10 episodios.