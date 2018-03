Famosos con mucho arte para la pintura

Las personas famosas suelen tener una intimidad ´reducida´ si la comparamos a la de la gente corriente. Normalmente, cualquier cosa que hagan tiene posibilidades de saberse en todo el mundo. Sin embargo, seguro que la mayoría han conseguido que algunos de sus secretos no se sepan.



Políticos, músicos, actores son juzgados por ser especialmente buenos en su profesión. Pero, ¿qué te parecería comprar un cuadro pintado por George W Bush o por Jim Carrey? A continuación, te presentamos a cinco celebridades que te sorprenderán por su arte en la pintura.



Jim Carrey

Anthony Hopkins

Pierce Brosnan

Lucy Liu

George W. Bush

El actor y guionista Jim Carrey lleva unos años alejados del cine más taquillero, pero siempre ha sido y será uno de los iconos de la comedia de los años 90. A día de hoy nos ha sorprendido con"Me gusta la independencia que me da pintar. Me encanta la libertad", dice Carrey.Anthony Hopkins es un: actúa, toca el piano y dibuja de maravilla. Unas habilidades del actor que hasta el momento habían pasado desapercibidas.El conocido actor Pierce Brosman. Al parecer utiliza las acuarelas para relajarse y suele pintar paisajes. Brosnan dona lo que consigue por la venta de sus obras a fines caritativos.. Resulta que Lucy Liu estudió Bellas Artes y ha pintado varias obras bajo el pseudónimo de Yu Ling para evitar que su figura como actriz influenciara la crítica respecto a su arte. Liu también dona los beneficios de sus ventas.. Sorprendentemente Bush pinta a diario y tiene dos estudios propios para poner en práctica su arte. El expresidente se encuentra entre los primero puestos en Amazon con su libro Portaits of Courage (Retratos del Coraje). 192 páginas de óleos que reflejan los rostros de excombatientes del ejército.