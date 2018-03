Qi Baishi, el artista oriental más admirado por Picasso

Pieza de la colección ´The breeze from Qi Baishi´s hometown´

Pieza de la colección ´The breeze from Qi Baishi´s hometown´ Gregorio Torres

Málaga acogerá hasta el próximo viernes, 23 de marzo, las obras del artista moderno más importante de la República Popular China, Qi Baishi, en el Museum Jorge Rando. La colección cuenta con 70 piezas de pintura china, caligrafía y grabado de sellos del autor y de 29 de sus discípulos mostrará, también, los óleos, dibujos y acuarelas del artista malagueño Jorge Rando.

La elección de Málaga como única ciudad que expondrá la colección en España, es según el alcalde Francisco de la Torre una satisfacción y "una gran oportunidad" para desarrollar las relaciones internacionales con el país oriental. "Para Málaga, la ciudad de Picasso, es una oportunidad de proyección turística de la ciudad dentro de ese gran país que es China" ha expresado el alcalde, además ha señalado que la colaboración con el país "interesa porque se pueden establecer contactos para la promoción tecnológica de Málaga".

La relación de admiración entre Picasso y Qi Baishi, en el pasado, ha sido determinante para que la Comisión Permanente del Museo Memorial del pintor chino y el gobierno de la República Popular China haya elegido la capital malacitana como destino de la obra en su primera salida de Asia. El director de la Comisión, Wang Qizhi ha explicado que aunque los artistas no se conocieron personalmente ambos se admiraban y así lo manifestaron en diversas ocasiones, además Qizhi ha señalado que ambos artitas han sido "gigantes" en el mundo occidental y en el oriental y que "Picasso es un orgullo para Málaga igual que Qi Baishi lo es para Xiangtan".

El objetivo de la exposición es, según el director de la Comisión, "rendirle respeto y homenaje al artista Picasso y mostrar las artes chinas al público malagueño y de toda España". Durante el acto, Wang Qizhi ha revelado que el equipo de televisión Chinese Central Television llevará a cabo el rodaje del documental 'El diálogo entre Qi Baishi y Picasso' que comenzará con la inauguración de la exposición para así mostrar la acogida de la obra en la ciudad del artista malagueño. Del mismo modo, Wang Qizhi ha considerado que este encuentro "reforzará la amistad" entre España y su país.

'The breeze from Qi Baishi´s hometown' muestra el recorrido pictórico, dentro de la pintura y de la caligrafía, del artista chino en sus distintas etapas creativas. El pintor, que comenzó su envergadura con 55 años consiguió convertirse en referente nacional por romper con la tradición artística china y emprender su trayectoria con un estilo más liberal. Además de ser pionero en el dibujo de 'Flores rojas y hojas de tinta' Qi Baishi es, al igual que Jorge Rando, "un artista que conecta al ser humano con lo universal y la naturaleza", motivo por el cual "la exposición presenta dos lenguajes pictóricos de oriente y de occidente que no busca dominar la naturaleza sino integrar en la obra" ha explicado Vanesa Díez, directora de Museum Jorge Randon.

Al acto han acudido, además del alcalde Antonio de la Torre, y la comisión del Museo Memorial de Qi Baishi, el artista malagueño Jorge Rando, la Princesa Marie Louise de Prusia, presidenta de la Fundación Jorge Rando, la señora Wu Xiaoye miembro del Comité Permanente, Ministra y miembro del Comité Municipal del Partido Comunista Central de Xiangtan y los representantes del canal Chinise Central Television.