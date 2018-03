Oh, See! aspira a ser el festival de música indie de Málaga

A pesar de que la música indie tiene su buena y fiel parroquia en nuestra capital, lo cierto es que en los últimos años las diversas propuestas de festivales dedicados a este nicho musical no han terminado cuajando: recordemos iniciativas como el 101 Sun Festival (que llegó a traer a Franz Ferdinand como cabeza de cartel) o el SMS Festival (la fiesta de los responsables del programa MAUS, del SoHo), finiquitadas a las pocas ediciones de su fundación. Esperemos que mejor suerte corra un festival de nuevo cuño que se presenta en Málaga, concretamente en el Auditorio Municipal, el próximo 15 de septiembre: Oh, See! Festival. De momento, el cartel merece la atención de los degustadores del indie y aledaños: Los Planetas, Iván Ferreiro, Coque Malla, Sidonie, La Casa Azul, Carlos Sadness, Elyella, Amatria y Nixon integran el elenco. Y, además, el abono tiene un precio de lo más competitivo: 23 euros.

Los responsables de Oh, See! Festival han querido diseñar una iniciativa lejos de lo masivo: "Sólo para 7.000 personas. Sin agobios, sin colas, sin prisas", aseguran desde su página web. "Es un evento que llega a Málaga, la ciudad multicultural por excelencia del sur de España, para llenar de música la ciudad". Han distribuido el cartel en dos escenarios y con un horario netamente diurno (de 14.00 a 02.00 horas), para propiciar "la asistencia de toda la familia". Además, una "amplia zona de relax, foodtrucks y stands de ocio ofrecerán diversión y comidad", añaden.

Del cartel, mucho que destacar. Por ejemplo, claro, Los Planetas, que después de varios años en el dique seco sorprendieron con su tema de regreso, 'Islamabad'; no tanto con su elepé al completo, el algo irregular 'Zona Temporalmente Autónoma'. Pero Jota, Florent, Erik y los suyos son historia viva del rock alternativo en español, incluso para sus haters, que no son pocos.

Iván Ferreiro es uno de los solistas que mejor se mueven en esa zona difusa entre el mainstream y lo indie; el ex Piratas siempre ha ido a la suya, y no parece que vaya a cambiar de rumbo: el que bastantes le hayan descubierto como el autor de la canción principal de la serie 'Fariña' seguro que no le despistará de su canción confesional, que busca el alto octanaje emocional.

¿Y qué decir de Sidonie? El hecho de que estén embarcados en su gira 20 aniversario dice mucho del predicamento del que gozan: empezaron con un pop muy psicodélico y sixties y han sabido adaptarse a los gustos de un público joven y festivalero, reduciendo la toxicidad de su repertorio en favor del descaro pop.

Por su parte, Carlos Sadness llega en su momento de mayor popularidad: dice su discográfica que es el artista indie más seguido en Instagram y más escuchado en Spotify junto a Vetusta Morla. Su nuevo disco, 'Diferentes tipos de luz', será el de su confirmación: de momento, hace semanas que colgó el no hay billetes para su estreno madrileño. Por cierto, también está anunciado para el próximo Ojeando Festival.

La Casa Azul es Guille Milkyway, uno de los arreglistas y productores españoles con un conocimiento más enciclopédico del pop español. En su estudio caben desde las canciones del pop de Shibuya hasta las grandes producciones de Phil Spector (eso sí, en formato lo-fi). Que en la reciente edición de 'Operación Triunfo' se hayan atrevido con su 'La revolución sexual' dice mucho del calado popular que tienen sus canciones.

'No puedo vivir sin ti' ha hecho que muchos conozcan a Coque Malla (una pena: el grupo con el que se dio a conocer, Los Ronaldos, merece una revisión desprejuiciada). Él lleva en esto desde su adolescencia y ahora atraviesa una sólida madurez, que le ha convertido en uno de los autores propios e intransferibles de la canción en castellano.